Ingressos para a Superliga C de vôlei em Belém estão disponíveis; veja valores

As vendas de ingressos para a etapa do Norte da Superliga C de Vôlei masculino estão abertas. A competição, realizada pela primeira vez em Belém, ocorre entre os dias 1º e 5 de outubro, Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Para um dia de jogo, os ingressos custam R$ 20. Já o passaporte para os cinco dias de disputa sai por R$ 80. A venda está sendo feita por meio do site Ingresse.com.

Torneio

Esta é a primeira vez que a capital paraense recebe a etapa Norte da Superliga C masculina. O torneio reúne seis equipes, sendo três paraenses. Neste ano, os times brasileiros foram divididos por regiões.

Os campeões de cada etapa se garantem na Superliga B 2024/2025, enquanto os segundos colocados participam da segunda fase da competição para tentarem o acesso.

A disputa em Belém contará com o time masculino da Apade Vôlei (PA), CEDAVT (AP), Clube do Remo (PA), MM RB/Liga Acreana (AC), Porto Velho Miners Sports (RO) e Tuna Luso (PA).

A equipe da Apade, por exemplo, está confiante para conquistar o título e conseguir o acesso à Superliga B. Para a competição, o time fez contratações de peso, como a do cubano Osniel Gonzalez, que jogou as Olimpíadas do Rio 2016 por Cuba, e o brasileiro Arthur Puron, que atuou na elite do voleibol brasileiro pelo Campinas.