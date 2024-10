Mangueirão poderá ter jogos da Seleção Brasileira em 2025

Um legado para o CT de Remo e Paysandu

Caso a Copa do Mundo de Futebol Feminino tenha uma sede em Belém, a FIFA irá investir em centros de treinamento. Os espaços oferecidos para a entidade são o CT do Remo, o do Paysandu e o da FPF. Esses centros receberiam tudo o que um CT precisa, algo que os clubes e a Federação não conseguiram realizar em mais de 100 anos. A falta de um centro de treinamento tem sido uma reclamação recorrente de clubes e até da própria CBF, quando buscamos trazer eventos para Belém. Não basta apenas o interesse da nossa torcida e o estádio, que é fantástico! É necessário oferecer locais adequados para treinamento.

A COP trará o foco para o futebol

O marketing de grandes clubes brasileiros e da própria CBF está com os olhos voltados para Belém em 2025. Assuntos como o clima, a responsabilidade social e humana irão vincular essas fortes marcas à nossa cidade. No Campeonato Brasileiro da Série A do próximo ano, Belém deverá receber jogos, atraindo ainda mais atenção para a questão climática. A Seleção Brasileira também deverá passar por Belém, e tratativas já estão sendo feitas pela FPF e pela CBF. De fato, 2025 promete ser um ano grandioso.

Que o nosso futebol se fortaleça ainda mais.

Mangueirinho receberá eventos

O Mangueirinho sediará eventos ainda este ano e também no ano da Copa. Em novembro, a seleção brasileira de basquete adulta fará jogos em Belém. O vôlei brasileiro também deverá desembarcar em Belém em 2025. O ginásio é uma estrutura completa, com capacidade para 11 mil pessoas e climatizado. Com toda essa infraestrutura, o Mangueirinho é o melhor local para esportes de quadra no norte do Brasil, o que o torna a escolha preferida para eventos internacionais. O futsal, campeão do mundo, será muito bem-vindo no nosso Mangueirinho.

Apito final

O Remo já definiu, junto ao seu treinador, os jogadores que interessam para 2025. Diego Batista e Pedro Vitor são jogadores difíceis de manter, pois já têm propostas.

Gonzales e Cazares serviram de exemplo para aqueles que apostam em jogadores que saem de grandes clubes e passam o restante da carreira faturando com o que um dia jogaram. Precisamos nos livrar dessa mentalidade urgentemente.

O torcedor remista aguarda uma postura mais ambiciosa da direção de futebol. Isso inclui uma estrutura melhor, um time forte e bons nomes, além de uma comunicação mais eficaz com a torcida.

Depois de dois anos, a FPF começa a valorizar comercialmente o Parazão. Os recursos obtidos com o futebol profissional têm proporcionado maiores investimentos na realização de competições de base.