Basquete master permite que atletas se mantenham ativas após ‘idade da aposentadoria’

O tempo no esporte passa em um piscar de olhos e a aposentadoria de atletas ocorre sempre entre os 35 e 40 anos, idade em que estes já não estão mais em sua total forma e preferem dar lugar aos mais jovens que iniciam nas bases das modalidades. No entanto, nem sempre o avanço da idade significa a aposentadoria total das quadras e o time feminino de basquete Master Paraense, formado por mulheres acima dos 50 anos, prova isso.

A modalidade se popularizou entre praticantes e um grupo foi formado, e agora as mulheres se reúnem para treinos visando muito além da qualidade de vida com a prática, mas também os campeonatos, assim como outros times. Segundo Betânia David, que é medica veterinária, mas concilia a carreira com a vida de atleta no time paraense, a rotina do time é “puxada”.

“Treinamos em média três vezes por semana e cada uma faz a sua academia paralela, para ter melhores condições para a prática. A gente participa de campeonatos municipais, campeonato norte-nordeste, além do Brasileiro e Mundial. Esse ano estamos nos preparando para o Brasileiro em Caxias do Sul, que vai ocorrer em novembro.”, explicou.

As competições têm dado resultado para cada uma das jogadoras individualmente.

Betânia se destacou tanto que foi convocada para a Seleção Brasileira feminina de basquete master, e disputou o Pan-americano de Maxibasquete, que foi realizado no México em abril deste ano. Ela, que começou o basquete na escola, com 16 anos, vê que a prática do esporte melhorou diversos aspectos na sua vida.

“Senti aumentar a disposição, energia, ausência de doenças predispostas, como hipertensão e diabete, tenho articulações saudáveis, musculatura desenvolvida, sono tranquilo e mente atenta”, explicou.

Segundo Betânia, o esporte também ajudou ela e outras atletas do time a superarem doenças que já tinham, como ela que sofria com algumas lesões, e Neide, de 72 anos, que foi vítima de câncer de mama e após realizar uma cirurgia para superar a doença voltou a jogar e hoje se encontra plenamente em atividade profissional e no esporte.

“O esporte nos alimenta, nos traz hormônios de alegria e tranquilidade. Em nossa idade, já na menopausa, nos supre e nos incentiva cada vez mais a evoluir sem pressa, mas de forma agradável para nos sentirmos melhores e mais ativas”, disse.

“A ‘resenha’ dentro do treino fortalece as amizades e nos transforma em uma família, onde temos uma a outra para apoiar e incentivar. Um verdadeiro remédio que não precisamos engolir, apenas sentir todos os benefícios que nos traz. E, nos proporciona, além de participarmos de competições onde conhecemos vários locais, conhecemos também outras mulheres como nós, que já criaram os filhos, algumas já aposentadas e que agora apreciam as competições como uma verdadeira confraternização do esporte”, finalizou.