Cinco paraenses disputam Campeonato Pan-Americano de Basquete Master, no México

Cinco atletas paraenses embarcaram rumo a cidade de Mérida, no México, para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Basquete Master. O translado dos competidores foi feito com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Entre os representantes paraenses está Andressa Fortunato, de 33 anos, que faz sua estreia internacional na competição. Andressa, convocada para a seleção master “30+”, expressou sua gratidão: "A sensação é indescritível, é uma honra para o atleta. As expectativas são altas, nós treinamos bastante para dar o nosso melhor e trazer uma medalha para o nosso estado"

Camille Oliveira, outra atleta paraense, compartilhou sua empolgação: "Estamos com um time bem confiante, organizado e unido. Estamos bem preparadas e encaixadas para o nosso jogo."

O titular da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a importância do apoio para que atletas paraenses tenham a oportunidade de competir representando o Pará e o Brasil. “Esse apoio é de suma importância para que os nossos atletas consigam chegar nessas competições, pois sabemos que os custos da viagem são muitos altos e o governo entra como um patrocinador oficial dos nossos atletas, para que eles brilhem e tenham a oportunidade de trazer mais vitórias para o estado do Pará”, disse.

A convocação para o Basquete Master envolve associações nos estados e critérios específicos de idade. Os atletas selecionados também participaram de competições nacionais anteriores, como o Campeonato Norte e Nordeste e o Campeonato Brasileiro de 2023 em São Luís–MA.

O Brasil comparece ao campeonato com 25 categorias, abrangendo jogadores de 30 anos até acima de 80 anos, totalizando 70 times competindo. Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial do basquete master, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.