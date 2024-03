Paraense é convocada para Seleção Brasileira de Basquete master; saiba mais

Ser convocado para representar a Seleção Brasileira é o sonho de atletas de diversas modalidades. Para a paraense Betânia David o sonho se realizou, e ela será uma das representantes do Brasil no Pan-americano de Maxibasquete, que será realizado na Cidade de Yucatán, no México, entre os dias 12 e 21 de abril deste ano.

A paraense atua na categoria master de basquete e conquistou o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Basquete Master, com a equipe do estado do Paraná. Foi assim que Betânia se destacou e conquistou a vaga na Seleção.

A convocação é a primeira da atleta de 57 anos, que se emocionou com a conquista. “É uma alegria adolescente, pois o esporte remete a essa fase da vida, voltamos no tempo quando competimos. Ter essa oportunidade é, sem dúvida, uma honra, é poder defender o meu país”, disse.

Segundo Betânia, sua atuação em equipes de outros estados ocorre porque é “difícil montar um time com jogadoras com mais de 55 anos para o Master no Pará”. Em 2021, a equipe paraense chegou a ser formada e, além de Betânia, contou com a participação de uma estrela do basquete brasileiro: Marta Sobral.

“Em 2021 fomos vice-campeãs no Brasileiro, com a Marta em nosso time, pois fazemos essas relações e combinamos pessoas de vários estados. Essa integração que ocorre no master e que torna essa competição uma verdadeira confraternização e lugar de amizades de vários locais”, explicou Betânia.

Betânia deve encontrar com o restante da Seleção já no início de abril. O Brasil chega dividido em três grupos para o Pan: A, B e C. A divisão é feita a partir da classificação das atletas no Campeonato Brasileiro. A paraense estará com a equipe B e enfrentará as equipes da Argentina, México e Equador.