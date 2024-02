Atleta paraense de basquete em cadeira de rodas é contratado por time de Portugal

O atleta paraense Rafael Brito vai jogar a temporada de 2024 na Europa! O paratleta de basquete em cadeira de rodas foi contratado pelo time português Basket Clube de Gaia, da cidade de Vila Nova de Gaia, Região Metropolitana de Porto. A contratação veio após a participação em um torneio internacional em Portugal, onde o jogador foi um dos destaques.

Rafael era atleta do time da Associação dos Deficientes Físicos do Pará (ADFPa). Em setembro de 2023, o jogador fez parte da campanha que conquistou a medalha de prata do Torneio Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, na cidade da Covilhã, em Castelo Branco, Portugal. Na disputa, o paraense, que atua como armador, foi considerado o MVP, prêmio dado ao melhor e mais valioso atleta da competição.

Com o destaque, o paraense chamou a atenção do time português que fez a proposta para o paratleta. Agora, Rafael chega na Europa para iniciar uma fase importante da sua carreira.

“Em menos de um ano aconteceram muitas coisas. Em setembro do ano passado a gente ficou em segundo lugar no torneio em Portugal, quando tivemos dois destaques na equipe, que foi o Renam Medeiros, eleito entre os cinco melhores, e eu como MVP. E isso é motivo de muita alegria pra gente porque, graças ao trabalho desenvolvido pela ADFPa e ao apoio do SESI que abraçou a causa e ajudou a gente a fazer esse intercâmbio, no qual tivermos uma boa colocação e, consequentemente, um mês depois eu fui sondado pela equipe de Portugal”, declarou o paratleta.

A caminhada de Rafael não foi fácil. O armador contou com algumas dificuldades, uma delas foi a perda do pai, que ocorreu há cerca de um ano. Na época, o jogador pensou em desistir do esporte.

“Há um ano perdi meu pai. Pensei em parar de jogar basquete. Meu pai passou por um ano e meio em um tratamento contra o câncer e só morava eu e ele aqui em casa e aí eu tive que parar de treinar para cuidar do meu pai. Foi um momento muito difícil. Não imaginava que a ida para Portugal em 2023 iria repercutir tanto, mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou recebendo essa nova oportunidade”, relatou.

Na última sexta-feira (23), a equipe masculina da Associação dos Deficientes Físicos do Pará (ADFPa) realizaram uma partida no ginásio do SESI de celebração e despedida para o paraense. Rafael Brito é formado em Educação Física e tem 31 anos. É atleta do basquete em cadeira de rodas há 20 anos e está animado para o novo desafio no time europeu.

“Aos 16 anos fiz parte da Seleção Brasileira Sub-20 de Basquetebol em Cadeira de Rodas, já fui da Seleção Brasileira, já participei de mundial, fui campeão da Copa América, vice-campeão do Parapan de Jovens em Bogotá, então isso é motivo de muita alegria, de muita honra, poder estar vivendo essa nova etapa da minha vida. Então sou muito grato a todos que me apoiaram”, concluiu o paraense.