Com calendário cheio para 2024, All Star Rodas está aberto a patrocínios para custear viagens

A tradicional equipe de basquete em cadeira de rodas All Star Rodas iniciou a temporada de 2024 enfrentando vários desafios em seu calendário e precisa do apoio de um patrocinador para cumprir seus compromissos, que incluem competições nacionais. Atualmente, o clube, liderado pelo técnico Wilson Caju, está sem patrocínio, o que compromete a participação de suas equipes masculina e feminina nas disputas.

A equipe treina na quadra do Sesi, em Ananindeua, e conta com atletas convocados para competições nacionais, como a Supercopa Feminina de Basquete em Cadeira de Rodas, Campeonato Sub-23, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e Campeonato Brasileiro Feminino, onde o All Star participa com dois times.

Sem um patrocínio, a equipe não consegue garantir a manutenção de equipamentos. Segundo o técnico, o time precisa contar com a solidariedade de pessoas próximas.

"O financeiro é sempre o mais difícil. Para se ter uma noção, uma cadeira de rodas para basquete custa em torno de R$ 13 mil. Fora os custos de bolas, manutenção das cadeiras e suprimentos para os treinos. Contamos com ajuda de pessoas próximas e até mesmo da Secretaria de Esporte e Cultura do Estado, que de vez em quando nos oferece algum equipamento", explicou Wilson Caju.

Além de treinar atletas de alto rendimento, que já competem em grandes torneios, também existe um trabalho social no All Star Rodas, que realiza o acolhimento de novos atletas de basquete em cadeira de rodas. No entanto, o trabalho é dificultado pela falta de apoio. Por conta disso, Wilson Caju espera contar também com o apoio da iniciativa privada para dar conta dos compromissos este ano.

"Início de ano sempre é muito ruim para o All Star Rodas, pois é o período em que não sabemos se vamos ter patrocínio e este ano o calendário é grande, precisamos do patrocínio para adquirir as passagens para nos deslocarmos para a sede dos campeonatos", solicita. Os interessados em ajudar o All Star Rodas podem fazer contato através do número (91) 98076-4866.