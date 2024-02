Sonhando com a classificação, Águia de Marabá recebe o Coritiba, na estreia da Copa do Brasil

Disposto a repetir o feito do ano passado, o Águia de Marabá enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (22) em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os times vão a campo no gramado do Zinho de Oliveira a partir das 20h. Segundo o regulamento da competição, o vencedor da partida garante vaga na próxima etapa do torneio e ainda fatura uma bolada de R$ 945 mil em premiação.

Em 2023, o Azulão conseguiu o inimaginável, atingindo a terceira fase da competição, sob o comando do técnico Mathaus Sodré, que retornou ao clube e hoje conduz o Águia numa interessante alavancada no Campeonato Paraense. Para este duelo, no entanto, o treinador terá que se desdobrar diante de um adversário que é o vice-líder do Campeonato Paranaense e vem de um empate no clássico contra o Athletico-PR. Além disso, existe o detalhe do placar: o Águia precisa vencer, já que o empate classifica o melhor no ranking da CBF.

Na antevéspera da estreia, o Águia anunciou ontem que o atacante Aleilson e o meia Matheus Paixão não fazem mais parte do elenco, ao mesmo tempo em que ganha a entrada do atacante Iury Tanque e espera contar com Leandro Carvalho. O atacante já tem o nome no BID e está à disposição, ainda que não esteja fisicamente completo. Ao que tudo indica, Mathaus Sodré levará a campo um time base com jogadores experientes, como o goleiro Axel Lopes e o zagueiro Betão, ambos remanescentes de 2023.

Por outro lado, a delegação do Coritiba desembarcou no início da noite desta quarta-feira na cidade de Marabá, trazendo 25 jogadores. Após a aterrissagem, o elenco foi direto para o hotel, onde ficará concentrado para o duelo. Antes da viagem, os jogadores encerraram a preparação com uma atividade no CT da Graciosa. Entre os relacionados, as novidades são o goleiro Guilherme Christino e os atacantes David e Thiago Azaf.

Por outro lado, sete jogadores são desfalques: Thalisson (recuperação cirúrgica); Fransérgio e Eberth (lesão muscular na coxa direita); Vini Paulista (lesão muscular na posterior esquerda); Brandão (lesão muscular na posterior direita); e Andrey e Figueiredo (edema muscular). Na próxima fase, o cruzamento será contra o vencedor de Capital e Tocantinópolis, times do Tocantins, que duelam nesta quarta-feira (22).

Técnico

No comando técnico está Guto Ferreira, que dias antes comentou o estado do gramado no Zinho Oliveira e o estilo de jogo da equipe Campeã Paraense. Para quem não sabe, é a segunda vez que o treinador terá pela frente o Azulão Marabaense em sua carreira. A primeira foi, curiosamente, no ano passado, quando dirigia a equipe do Goiás, que foi eliminada pelo próprio Águia, na segunda fase da Copa do Brasil. Após o empate em 0 a 0 no tempo normal, o Azulão venceu nos pênaltis por 7 a 6. Este, portanto, será um verdadeiro tira-teima entre os técnicos Mathaus Sodré e Guto Ferreira.

Ficha Técnica

Data: 22/02/2024

Hora: 20h

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitrto: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Luis Marques e Leandro Matos Feitosa

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Cassius e Alan; Dindê, Kaique e Hitalo; Wander, Elielton e Braga.

Técnico: Mathaus Sodré

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo, Jamerson e Vini Paulista; Fransérgio e Matheus Bianqui; Matheus Frizzo, Figueiredo e Robson.

Técnico: Guto Ferreira