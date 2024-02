Águia de Marabá anuncia a contratação de atacante que estava no futebol cearense

O Águia de Marabá anunciou nesta terça-feira (20) a contratação do atacante Iury Tanque. O jogador de 29 anos, assinou com o atual campeão paraense até o final da temporada 2024. O atleta estava no Floresta-CE, onde disputou cinco partidas neste ano.

Rodado pelo futebol cearense e com passagem pelo futebol do Amazonas (AM), o atacante Iury Tanque chega ao Azulão marabaense buscando uma vaga no time titular nas disputas do Parazão, Série D e Copa do Brasil, porém, para o confronto diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, marcado para esta quinta-feira (22), o jogador corre o risco de ficar de fora, pois ainda não foi regularizado.

O Águia conseguiu pontuar no Campeonato Paraense, principalmente após a chagada de Mathaus Sodré, técnico que foi campeão do Parazão no ano passado e agora soma 9 pontos no estadual e ocupa a 4ª posição na tabela, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Além do Floresta-CE, o atacante Iury Tanque teve passagens pelo Tiradentes-CE, União-CE, Atlético-CE, Aliança-CE, Guarany de Sobral-CE, Caucaia-CE, Manauara-CE, Nacional-AM e Anapolina-GO. Na temporada 2023, o atacante balançou as redes 22 vezes em 38 jogos.

A diretoria do Azulão prometeu reforços, após a saída do técnico Rafael Jaques e contratou três jogadores em 15 dias. Além de Iury Tanque, o Águia fechou também com o meia Soares, ex-Remo e que conquistou o acesso para a Série C com o Caxias-RS, além do atacante paraense, ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho.

O próximo compromisso do Águia é pela Copa do Brasil. O Azulão recebe na próxima quinta-feira (22), às 20h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), o Coritiba-PR, pela primeira fase da competição nacional. O clube paraense precisa vencer o Coxa para avançar no torneio.