Com passagens por Remo e Paysandu, Leandro Carvalho é anunciado pelo Águia de Marabá

O Águia de Marabá anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do atacante paraense Leandro Carvalho. O anúncio do jogador, que foi revelado na base do Paysandu e atuou pelo Remo, foi feito por meio das redes sociais do Azulão.

O atacante de 28 anos defendia as cores do Avaí-SC, clube onde fez poucas partidas oficiais na temporada passada: quatro. Antes de atuar pelo clube catarinense, Leandro estava no Ceará, equipe na qual disputou 116 partidas e marcou 16 gols.

A trajetória de Leandro Carvalho pelo Ceará foi marcada por momentos significativos entre 2017 e 2018, o que levou o clube a adquirir 60% de seus direitos econômicos por R$ 3,6 milhões em 2019. No entanto, essa última passagem pelo clube não correspondeu às expectativas.

Durante o tempo que passou no Ceará, Leandro foi emprestado para várias equipes, como América-MG, AL-Qadisiyah-KSA, Náutico-PE e Remo. No Leão Azul, o jogador disputou apenas a reta final da Série C de 2022, disputando sete jogos e marcando um gol.

Além disso, saída de Leandro do Ceará não foi um processo tranquilo. O atleta exigiuo pagamento de R$ 5,4 milhões da equipe, alegando valores atrasados e danos morais. De acordo com informações da imprensa cearense, o jogador afirma no documento que o Ceará deixou de cumprir com os pagamentos acordados, incluindo o não depósito do FGTS, desde julho de 2022, quando retornou de seu empréstimo ao América Mineiro. No entanto, o processo foi arquivado pela Justiça do Ceará.