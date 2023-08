Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tem processo contra o Ceará arquivado pela Justiça do Trabalho

A Justiça do Trabalho arquivou o processo do atacante Leandro Carvalho contra o Ceará. O jogador paraense, que já atuou por Remo e Paysandu, pedia mais de R$ 5 milhões do clube alvinegro. O arquivamento ocorreu porque o atleta não compareceu à audiência.

Os valores pedidos por Leandro Carvalho, que agora pertence ao Avaí-SC, são relativos a pagamentos acordados, incluindo o não depósito do FGTS, desde julho de 2022, quando retornou de seu empréstimo ao América Mineiro. Na ocasião, o salário do jogador era de R$ 150 mil, considerando também o direito de imagem.

Devido ao não comparecimento de Leandro à audiência, o jogador foi condenado a pagar as custas processuais. Segundo a Justiça do Trabalho, o valor é de aproximadamente R$ 100 mil.

A trajetória de Leandro Carvalho pelo Ceará foi marcada por momentos significativos entre 2017 e 2018, o que levou o clube a adquirir 60% de seus direitos econômicos por R$ 3,6 milhões em 2019. No entanto, essa última passagem pelo clube não correspondeu às expectativas.

Durante esse período, ele foi emprestado para outros clubes, como o América, Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Náutico e Remo. Agora, com o contrato assinado pelo Avaí, o atacante busca uma nova fase em sua carreira no cenário do futebol brasileiro.