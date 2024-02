Copa do Brasil: técnico do Coritiba comenta gramado do Zinho Oliveira e estilo do Águia; vídeo

Depois de fazer uma campanha histórica na Copa do Brasil de 2023, o Águia de Marabá inicia nesta quinta-feira (22) nova caminhada na competição nacional, contra a forte equipe do Coritiba. O duelo será disputado no estádio Zinho Oliveira, que foi alvo de comentários feitos pelo treinador do time, Guto Ferreira.

Ano passado, o Azulão seguiu até a terceira fase da competição, eliminando Botafogo-PB e Goiás. O time deixou a Copa do Brasil ao perder para o Fortaleza. Este ano, todavia, o adversário de abertura já impõe respeito e, pelo visto, tem observado bastante o time desafiante, sobretudo no aspecto estrutural do palco da partida.

"Nós assistimos ao jogo deles na sexta-feira. Temos nosso departamento analisando os detalhes. Sabemos das dificuldades. Vamos enfrentar um campo muito pior em termos de qualidade e piso; embora pareça bom por cima, há muito barro por baixo. A grama está alta, o que causará um desgaste ainda maior", disse o treinador, que também fez uma leitura sobre o time treinado por Mathaus Sodré.

"É um time que joga o estilo de futebol do Pará, baseado em força e velocidade. Não é um futebol muito tático, certo?! Precisamos estar bem preparados, com as pernas descansadas, para fazer um grande jogo e superá-los lá", conclui. Os dois times jogam a partir das 20h e quem vencer avança na competição.