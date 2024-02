Águia de Marabá contrata meia que conquistou acesso para a Série C e que teve passagem pelo Remo

Após acertar a contratação do atacante Leandro Carvalho, com passagens por Paysandu e Remo, o Águia de Marabá anunciou nesta terça-feira de carnaval (13), mais um ex-azulino para o restante da temporada 2024. O Azulão fechou com o meia Soares, de 26 anos, que atuou no Remo nas temporadas de 2022 e também 2023.

Natural de Caucaia (CE), Soares pertence ao Atlético-CE e estava emprestado ao Ferroviário-CE, clube que irá disputar a Série C do Brasileiro neste ano. O jogador iniciou a carreira no Caucaia-CE, teve passagens pelo Vitória-BA, Sampaio Corrêa-MA, além do Guarany de Sobral e Caxias-RS, clube que jogou no ano passado e conquistou o acesso para a Série C do Brasileiro. Nesta temporada reslizou quatro partidas pelo Ferroviário e marcou um gol.

Na temporada de 2022, Soares foi contratado pelo Remo para a reta final da primeira fase da Série C. O jogador esteve em campo duas vezes e o Leão Azul não conseguiu a classificação para o quadrangular final da competição. No ano seguinte, Soares foi anunciado novamente pelo Remo e realizou sete partidas e balançou as redes duas vezes, mas acabou sendo dispensado pelo clube azulino. Soares e Leandro Carvalho jogaram juntos no Remo em 2022.

De olho no Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, a diretoria do Águia de Marabá está de olho no mercado e tenta reforçar o time, após a saída do técnico Rafael Jaques e chegada do treinador Mathaus Sodré, que retornou ao clube após a conquista do título do Campeonato Paraense no ano passado.

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá faz um Parazão de recuperação. A equipe ocupa a 7ª colocação na tabela e venceu apenas uma partida em cinco rodadas. O próximo compromisso do Águia será no sábado (16), às 20h, contra o Caeté, no Estádio Zinho Oliveira.