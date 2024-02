De volta ao Águia, Mathaus Sodré cita característica de suas equipes: "Entrega máxima"

O Águia de Marabá visita o Santa Rosa, no Ninho do Japiim, em partida da 5ª rodada do Campeonato Paraense, às 10h. Será a reestreia do técnico Mathaus Sodré no comando do Azulão e a chance da equipe conquistar a primeira vitória dentro da competição.

Depois de ser anunciado como técnico do Águia, após a saída de Rafael Jaques na última rodada, o técnico Mathaus Sodré fará a sua reestreia neste sábado (3), contra o Santa Rosa.

Em 2023, foram 29 jogos sob o comando do time marabaense, com 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas (57% de aproveitamento). Além do bom retrospecto, Mathaus Sodré conquistou o título inédito do Parazão com o Águia de Marabá. O treinador falou, em coletiva desta sexta-feira (2), sobre esse retorno ao clube e a expectativa para a estreia contra o Santa Rosa.

“Muito contente de estar retornando a este clube, tendo agora um primeiro desafio importante para poder alcançar coisas grandes dentro da competição. [estou] contente pela resposta que esse grupo tem dado pra mim durante esses dois dias de convívio com eles. A tendência é evoluir e conhecer mais eles. Estamos preparados dentro do que analisamos, e já conhecendo algumas peças, para enfrentar a equipe do Santa Rosa no sábado.”

Mathaus teve pouco tempo de trabalho durante a preparação para o confronto contra o Santa Rosa, neste sábado (3), e ele detalhou como tem sido os trabalhos e como será o perfil da equipe a partir de agora.

“Muita conversa. Precisamos ter esse diálogo, feedback e essa análise dentro das características desse grupo. A gente procura saber a característica de cada atleta e dentro da nossa ideia de cada jogo. É claro que com o tempo e o dia a dia, essas coisas ficam mais fáceis de adquirir, mas não temos tempo para lamentar. Nós temos que começar a implantar o que Águia mostrou em termos de determinação, garra e dedicação. Uma coisa que eu sempre falei para os torcedores, a característica da nossa equipe é a entrega máxima. Mesmo com a entrega máxima, já tem a dificuldade do resultado, mas vamos buscar os três pontos diante do Santa Rosa.”

O Águia está na 10ª colocação da classificação geral do Parazão e não venceu nas 3 primeiras rodadas. O técnico comentou sobre uma possível projeção de pontos para as próximas duas rodadas fora de casa do Azulão.

“Eu costumo falar que temos que pensar primeiro nos três pontos iniciais. Porque não dá para a gente fazer conta, se não conseguirmos a pontuação nesse primeiro jogo. Pela situação que nos encontramos, a camisa pesada do Águia de Marabá, não dá para pensar em outra coisa a não ser a vitória. É claro que o jogo e nós vamos mostrar o que é possível dentro da partida. E esperamos estar preparados para encarar esse Santa Rosa, que vem de vitória e, queiram ou não queiram, eles vão querer achar que a gente tá no desespero, o que é natural da competição. Vamos ter tranquilidade para fazer um bom jogo, jogo seguro para o resultado vir.”