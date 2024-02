Copa do Brasil 2024: confira os jogos desta semana e os valores que estão em disputa

A Copa do Brasil 2024 está a todo vapor, e nesta semana ocorrerão os primeiros 20 confrontos da competição de maior premiação do futebol brasileiro. Nestes primeiros dias do torneio, dois paraenses farão sua estrei: Remo e Águia de Marabá. A estreia do terceiro representante do Estado, o Paysandu, está prevista para o dia 29 de fevereiro - a data, porém, pode ainda ser alterada.

Confira abaixo a lista completa das partidas:

Terça-feira (20/2)

- 16h30: Porto Velho x Remo, no Aluizão

- 20h: Nova Venécia x Botafogo-SP, no José Olímpio da Rocha

Quarta-feira (21/2)

- 15h30: Real Brasília x São Raimundo-RR, no Defelê

- 16h: River-PI x Ypiranga-RS, no Albertão

- 16h30: Manauara x Retrô-PE, no Carlos Zamith

- 19h15: Sousa-PB x Cruzeiro, no Marizão

- 19h30: Anápolis-GO x Tombense, no Jonas Duarte

- 19h30: Audax-RJ x Portuguesa-RJ, no Bacaxá

- 19h30: Treze x ABC, no Amigão

- 19h30: Itabaiana x Brasiliense, no Barretão

- 20h: Moto Club x Bahia, no Nhozinho Santos

- 20h30: Independente-AP x Amazonas, no Zerão

- 20h30: Costa Rica-MS x América-RN, no Laertão

- 20h30: São Luiz-RS x Ituano, no 19 de Outubro

- 20h30: Capital-TO x Tocantinópolis, no Nilton Santos (TO)

- 21h30: Real Noroeste x Cuiabá, no José Olímpio da Rocha

- 21h30: União Rondonópolis x Atlético-GO, no Luthero Lopes

- 21h30: Rio Branco x CRB, no Florestão

Quinta-feira (22/2)

- 20h: Cianorte x Corinthians, no Willie Davids

- 20h: Águia de Marabá x Coritiba, no Zinho de Oliveira

Premiações

Além da emoção dentro de campo, os clubes participantes têm a chance de garantir premiações significativas. Nas duas fases iniciais, os times recebem valores de acordo com as respectivas divisões do Campeonato Brasileiro em que estão inseridos.

Na primeira fase, por exemplo, os clubes ganham entre R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,31 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes). Já na segunda fase, as premiações aumentam, chegando a valores como R$ 1,78 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes).