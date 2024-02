Copa do Brasil: Remo estreia hoje contra o Porto Velho em busca de garantir quase R$ 1 milhão

O Clube do Remo começa a sua caminhada na Copa do Brasil de 2024 nesta terça-feira (20), a partir das 16h30 (Brasília), contra a equipe do Porto Velho-RO, atual campeão rondoniense. O duelo decide uma vaga na segunda fase da competição, além de uma premiação generosa, na casa dos R$ 945 mil, que serão destinados ao vencedor.

Para o elenco, a intenção na Copa do Brasil é bem clara: igualar ou melhorar a campanha do ano passado, que rendeu ao clube a ida à terceira fase, após eliminar o Vitória-ES e o São Luiz-RS, até cair diante do Corinthians. Este ano, o técnico Ricardo Catalá quer o time mais agressivo para conquistar a vaga na casa do adversário e, para isso, conta com o grupo praticamente completo.

O Remo enfrentará desfalques importantes para a próxima partida, com o lateral-direito Jaderson fora devido a uma lesão contra o Tapajós. Para compensar sua ausência, o técnico Catalá pode optar por Pavani, visando fortalecer o setor ofensivo da equipe. No meio-campo, apenas o volante Henrique oferecerá características defensivas, enquanto os demais jogadores terão um perfil mais criativo, sugerindo que o Remo adote o esquema tático 4-1-4-1.

Por outro lado, quase nada se sabe a respeito do Porto Velho. A equipe rondoniense ainda não começou a disputa do certame estadual e tem estreia prevista somente para o dia 24, ou seja, após a estreia na Copa do Brasil. Sabe-se, no entanto, que um dos destaques do time é um jogador bastante conhecido da torcida azulina, o meia Marco Goiano, que teve boa passagem pelo clube em 2016, fazendo 14 partidas e marcando três gols.

Sem muito o que estudar, os azulinos querem mesmo sair classificados. Nesta primeira fase, a equipe visitante joga pelo empate, mas na visão de Catalá, a vitória será bem-vinda, seja para garantir a vaga, seja para aliviar a "barra" que o técnico vem carregando, diante dos últimos resultados contestáveis pelo Campeonato Paraense. A partida começa às 16h e terá cobertura completa do portal Oliberal.com e na Rádio Liberal+.

Ficha Técnica

Data: 20/02/2024

Hora: 16h30

Local: estádio Aluizão

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto.

Porto Velho-RO: Rodrigo Antunes; Lucas Bala, Allan Rosário, Rennã, Andreo; Edson, Sorbara, Marco Goiano, Emerson Bacas; Alifi e Luan Viana.

Técnico: Márcio Parreiras

Remo: Marcelo Rangel; Vidal (Thalys), Reniê, Ligger, Nathan; Henrique; Felipinho, Pavani, Camilo; Marco Antônio e Ytalo.

Técnico: Ricardo Catalá