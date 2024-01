Paraense é convocado pela Seleção Brasileira de Karatê para disputar Mundial em Portugal

Disputar uma competição com a Seleção Brasileira, independente da modalidade, é o sonho de muitos atletas. Para João Paulo Pimentel não é diferente. O paraense de 16 anos foi convocado pela Seleção para representar o Brasil no Campeonato Mundial da Karatê, que será realizado em outubro, em Portugal.

Essa não é a primeira convocação do jovem atleta, que também atuou com a camisa verde e amarela no Pan-Americano de Karatê, em novembro de 2023, no Paraná. Foi a partir desta competição que ele conquistou mais uma chance de atuar com a Seleção, como explica Lilian, mãe do atleta.

“João foi convocado pela primeira vez para representar a Seleção Brasileira no Pan. Na ocasião ficamos sabendo que dependendo do desempenho, ele poderia ser convocado novamente e dessa vez para o Campeonato Mundial de Karatê-do Tradicional”, disse. A nova convocação chegou em dezembro, quase um presente de natal para o atleta.

“Recebemos a nova convocação no dia 22 de dezembro, não esperávamos, pois a expectativa era que sairia no início de janeiro. Fomos surpreendidos quando a federação entrou em contato com ofício da Confederação convocando o João Paulo para representar o Brasil novamente. Foi uma felicidade muito grande, principalmente por desta vez ser para um Mundial”, explicou.

Para o novo desafio, o atleta está mantendo uma rotina de treinos focados, e continua participando de outros campeonatos locais que o auxiliam na preparação para o Mundial.

“O João não teve férias dos treinos, mesmo no período de festas de final de ano continuou treinando, e treina diariamente três horas por dia. No decorrer do ano tem outros campeonatos que ajudam que ele se mantenha bem no ranking, além darem ritmo de competição”, explicou a mãe do atleta.

Na primeira convocação, João Paulo conseguiu comparecer ao campeonato com ajuda de uma vaquinha online e de um patrocínio que conquistou, já que a Confederação Brasileira de Karatê (CBK), responsável pela Seleção, custeou apenas a inscrição do campeonato, enquanto as outras despesas ficaram a cargo da família do atleta.

Para a viagem para o Mundial, que será realizado fora do país, os custos serão mais altos, portanto, o atleta precisa de ajuda financeira, principalmente para conseguir chegar ao campeonato. “Ainda estamos em busca de apoio para o Mundial, por se tratar de um custo bem elevado”, declarou a mãe.

Quem tiver interesse em ajudar João Paulo a conseguir cobrir as despesas na viagem pode entrar em contato com Lilian, mãe de JP, através do telefone (91) 98857-8805.