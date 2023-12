Karateca paraense de 14 anos ganha destaque após conquistar bicampeonato Brasileiro de karatê

A maioria dos grandes atletas começam a carreira jovens, e com o karateca Luís Vieira não foi diferente. O paraense iniciou no esporte aos quatro anos, quando acompanhava os treinos do pai, e hoje, aos 14, tem se destacado nos campeonatos da modalidade, acumulando um bicampeonato Brasileiro, além de uma passagem pela Seleção Brasileira.

Legenda (Thiago Gomes / O Liberal)

“Meu pai treinava karatê e eu ia junto e me envolvia nos treinos. Seus amigos eram karatecas e nos meus aniversários eles vinham, e eu adorava lutar mostrando para eles. Tudo era uma brincadeira, mas que despertou em mim interesse em treinar. Ganhei meu kimono e iniciei os treinos oficialmente aos quatro na Academia Machida”, contou o atleta.

Com o interesse despertado, o jovem atleta iniciou os treinos, que continuam até hoje, cada vez mais intensos e focados em competições. “Gosto muito [de treinar], sempre fui muito dedicado e concentrado, dando o melhor de mim. No início tinha problemas respiratórios, os quais o karatê curou e hoje levo muito a sério os treinamentos”, explicou.

De acordo com o pai de Luís, José Vieira, que é treinador da modalidade, o jovem se destaca entre os atletas de sua idade, e já traça grandes objetivos. “O que ele mais quer hoje é ser campeão mundial e seguir na carreira”, afirmou.

No caminho da conquista mundial, Luís, que atualmente é faixa preta e primeiro dan, já alcançou grandes feitos. O primeiro em 2022, quando participou do Campeonato Brasileiro de Karatê, no qual não era o favorito, e surpreendeu conquistando a medalha de ouro. Com a experiência adquirida, em 2023, o jovem retornou em busca do bicampeonato na competição.

“Este ano foi diferente, já com experiência, a responsabilidade aumentou e ele intensificou os treinos, e seu karatê deu um grande salto de qualidade. O resultado foi que conquistou novamente a medalha de ouro na sua categoria, de 14 a 15 anos, disputando com 42 meninos de vários estados da sua idade”, contou o pai do atleta.

Com as conquistas nos Campeonatos Brasileiros, o jovem foi convocado para a Seleção Brasileira de Karate-Do Tradicional, com a qual disputou o Campeonato Pan-Americano e conquistou a medalha de prata com o time. Agora, Luís aguarda para retornar à Seleção e disputar o Campeonato Mundial, que será realizado em Portugal no próximo ano.

Luís Vieira com o pai, José Vieira (Thiago Gomes / O Liberal) Luís Vieira com o pai, José Vieira (Thiago Gomes / O Liberal)

Para José Vieira, os feitos do filho em uma modalidade que ele mesmo prática há anos, são motivo de orgulho. “Sinto muita alegria e responsabilidade também. Pois sabemos que mais importante do que ser campeão é se manter campeão, pois cada dia surge atletas de alto nível que o obriga a treinar mais, para poder manter seu título”, afirmou.

Apelo

Para o filho chegar aos campeonatos, os pais de Luis adquiriram algumas dívidas, já que todas as despesas para o jovem poder participar das competições são arcadas por eles. De acordo com José Vieira, o ideal seria que o filho tivesse um patrocinador, coisa que ele está em busca.

“Se alguém quiser ajudar patrocinando o Luís, que nos procure. Em contrapartida, divulgaremos sua marca, em todos os eventos desportivos e outros meios. Não temos patrocínio e terminamos contraindo dívidas para ver o nosso filho subir ao podium”, explicou.

Quem tiver interesse em auxiliar o jovem karateca ou patrociná-lo, basta entrar em contato com José Vieira por meio do telefone: (91) 8114-1354.