Atletas paraenses são destaque em campeonato internacional de karatê com 45 medalhas

A equipe do Pará deu um show no XX Campeonato Pan-Americano de Karatê-Do Tradicional, em Buenos Aires, na Argentina, competição que teve a participação de sete países além do Brasil, como Colômbia, Peru, Chila, Argentina, Estados Unidos, Venezuela e Uruguai. Os 29 atletas que representaram o Pará e o Brasil, conquistaram 45 medalhas: 15 de ouro, 10 de prata e 20 de bronze.

Paulo Igor, de 27 anos, foi um dos atletas destaque da equipe e conquistou duas medalhas de ouro nas modalidades kumite individual e em equipe absoluto. Igor, sendo faixa preta, disputou a final com o mato-grossense Cleyton Júnior e levou a melhor. Na final de kumite, contra representantes da anfitriã Argentina, o Brasil também levou a melhor. Além do paraense, a equipe era composta por três outros atletas de outros estados brasileiros.

“Eu não tinha dúvida de que o Pará faria uma participação de excelência nessa competição. Sempre treinamos focados para toda e qualquer situação em competição. Fico muito feliz pelo resultado, por podermos elevar o nome do karatê brasileiro no ponto mais alto do mundo, sobretudo o nosso estilo paraense, que sempre brilha nas competições. Claro, que fico feliz por mais uma vez conquistar mais um título Pan-Americano”, disse Paulo Igor.

Os paraenses, que chegaram a competição com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), também brilharam nas categorias juvenil e infanto-juvenil, e revezaram o pódio diversas vezes. Gabriel Matola conquistou o ouro em kata e prata em kumite. Já Milena Vilarinho foi vice campeã em kata e vice em kumite, e Matheus Vilarinho, na categoria 14/15 anos foi ouro em kumite e bronze em kata. E, no adulto, Alessandro Ferreira conquistou o ouro em kumite e kata.

caratecas Atleta Gabriel Matola Atleta Milena Vilarinho Atleta Mateus Vilarinho