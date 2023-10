UFC Vegas 81: lutador paraense Michel Pereira estreia no peso-médio e afirma: ‘quero nocautear’

Um dos maiores nomes do Pará no UFC, o lutador Michel Pereira estreia no peso-médio (84 kg) no próximo sábado (14) no UFC Vegas 81. Na primeira luta depois de quase um ano e meio, o paraense busca a sexta vitória consecutiva em cima do norte-americano André Petroski e, para o desafio, ele só tem uma certeza: quer nocautear.

“Vou buscar o nocaute, quero vencer a luta por nocaute. Estudei ele, sei mais ou menos como ele atua, mas também treinei muito para isso e tô pronto para o desafio”, disse.

Pereira antes lutava na categoria meio-médio (77 kg). Deixou a faixa após ficar 1,3kg acima do peso contratado para a luta contra Stephen Thompson, no UFC 291, em julho do ano passado.

Quem é Michel Pereira do UFC?

O “Paraense Voador”, Michel Pereira, tem 29 anos e vive a melhor fase dentro do UFC, com cinco vitórias consecutivas, sendo a última contra o argentino Santiago Ponzinibbio, em maio de 2022. Ao todo, ele tem 41 lutas na carreira, com 28 triunfos, 11 derrotas e duas lutas sem resultado.

O UFC Vegas 81 começa às 20h (horário de Brasília), com seis lutas no card principal.