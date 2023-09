Deiveson Figueiredo 'Deus da Guerra' estreia no peso-galo do UFC contra Rob Font em dezembro

Deiveson Figueiredo vai enfrentar Rob Font em sua estreia no peso-galo do UFC. O duelo entre o paraense ex-campeão dos moscas e o atual número 7 da categoria até 61,2kg está marcado para o dia 2 de dezembro. "Deus da Guerra" decidiu subir de divisão após perder o cinturão dos moscas para Brandon Moreno em janeiro deste ano, na quarta luta entre eles. O paraense, que tem um cartel de 21 vitórias, três derrotas e um empate, chegou a negociar uma luta contra o ex-campeão Dominick Cruz, mas o confronto não se concretizou. O duelo entre Deiveson e Font promete ser eletrizante, já que ambos são conhecidos pelo estilo agressivo e finalizador.

Larissa Pacheco pega a russa Marina Mokhnatkina pelo título dos penas da PFL 2023

A PFL anunciou o card completo das finais da temporada marcado para 24 de novembro, em Washington, capital americana. A atleta paraense Larissa Pacheco terá pela frente a russa Marina Mokhnatkina pelo título dos penas (até 65,8kg). O evento com seis finais, cada uma para definir o campeão das seis categorias da organização e com um prêmio de US$ 1 milhão. Renan Problema no peso-pesado, Larissa Pacheco no peso-pena, Gabriel Braga no peso-pena e o meio americano/meio brasileiro Joshua Silveira, filho do ex-lutador e treinador Conan Silveira, estão confirmados nas finais.

Johnny Eblen vence Fabian Edwards no Bellator 299 e mantém cinturão

Johnny Eblen não brincou em serviço e manteve seu cinturão dos médios ao vencer Fabian Edwards no Bellator 299. Apesar de ter sofrido uma cotovelada que abriu seu supercílio no segundo round, o norte-americano nocauteou o desafiante com apenas 21 segundos do terceiro round, saiu vitorioso em sua segunda defesa de título e manteve sua invencibilidade no MMA. Ao todo, são 14 vitórias no cartel. O evento também contou com o brasileiro Otto Rodrigues, que estreou com vitória

Masanori Kanehara vence Kleber Koike no Rizin 44

O veterano Masanori Kanehara, 40 anos, foi o primeiro japonês a impor uma derrota a Kleber Koike no Rizin ele venceu por decisão unânime dos juízes na Saitama Super Arena, na luta principal do Rizin 44, no Japão, em duelo pelo peso-pena (até 66kg)