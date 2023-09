Popó e Kleber Bambam se enfrentarão no Fight Music Show 4

O tetracampeão mundial Popó já tem seu próximo desafio marcado, desta vez contra o ex-BBB Kleber Bambam, na quarta edição do Fight Music Show (FMS), que ainda deve ter a vaga divulgada. Os dois já têm uma “rixa” e na terceira edição do evento quase foram às vias de fato ao se encontrarem. A notícia do embate foi divulgada por Popó nas redes sociais.

“Bambam, você vem falando há mais de cinco meses m***, vem falando que o Foguete vai me pegar, que você vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado do ringue. Você vai ver o Foguete dar xabu, porque eu sempre me preparei e sempre levei a sério tudo o que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Vai receber muito pau. Espere”, disse Popó no vídeo.

VEJA MAIS

Kleber Bambam também falou sobre a luta nas redes sociais e postou um vídeo assinando o contrato, aproveitando para “alfinetar” o tetracampeão mundial. “Isso não é sonho, é realidade. Eu não te avisei que ia chocar o mundo? Olha o contrato aqui na mesa. Está aqui o seu contrato, eu vou arrancar a sua cabeça. Eu te avisei. O Foguete vai te pegar, seu otário”, disse Bambam.

O desentendimento dos dois no FMS 3 ocorreu em agosto, quando Popó enxergou Bambam na platéia e começou a chamá-lo para o palco, e depois desceu acompanhado de seguranças e da equipe para ir até o ex-BBB. Depois de ser trazido de volta ao palco, Bambam continuou a provocá-lo e Popó foi pra cima, mas foi novamente contido por seguranças. Já no palco ele “descascou” Kleber Bambam.

“Esse cara está querendo aparecer e nem o contrato assinou. Veio atrás da mídia. Eu vou te pegar, relaxe. Você veio com 30? Venha com 30! Relaxe! Galera, quero pedir desculpas para vocês pela minha atitude. Nem sempre a gente tem que ouvir as besteiras dos outros e ficar calado. Esse cara não sabe respeitar um tetracampeão mundial de boxe, que fez muito pelo Brasil. Se essa luta acontecer, você cai em um round!”, disse na oportunidade.