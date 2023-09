Porto de Moz (PA) recebe a 11ª edição do Xingu Fight neste sábado

A Cidade de Porto de Moz irá receber neste sábado, dia 16 de setembro, a 11ª edição do evento de MMA Xingu Fight, que irá acontecer no ginásio Chico Cruz a partir das 20h, com grandes lutas de Jiu Jitsu e MMA, com destaque para a luta principal do evento, que será o aguardando combate entre os atletas Luiz Zangado contra Naldo Guerra, que prometem dar um show de habilidades. Confira o card oficiais das lutas de mma:

Xingu Fight 09

Nando Vs Edson Silva Jefte Brilhante Vs Juniel Cobra Formiguinha Vs Galo Naldo Guerra Vs Luiz Zangado

Brendson Ribeiro estreia no UFC contra chinês

Brendson Ribeiro já sabe os detalhes de sua estreia no Ultimate. O atleta paraense medirá forças contra Mingyang Zhang, no dia 9 de dezembro, em evento do UFC que pode ser realizado na China. Após se destacar no cenário do MMA nacional, Brendson recebeu a oportunidade de participar do programa Contender Series, que busca talentos para o UFC. Na oportunidade, Brendson não desperdiçou sua chance, impressionando Dana White após nocautear o compatriota Bruno Lopes ainda no primeiro round

UFC se une ao WWE em venda história

O presidente do UFC, Dana White, revelou ao mundo o acordo histórico em que a “Endeavor” – empresa que é dona dos direitos do Ultimate -, efetivou a compra da histórica liga de Pro-Wrestling WWE. Os primeiros rumores sobre o negócio foram divulgados em abril, e foi confirmado nesta semana, com a Endeavor assumindo 51% das ações da tradicional liga. A fusão entre UFC e WWE culminou na criação da franquia “TKO Group Holdings”, unindo a maior franquia de MMA do mundo com o maior fenômeno de “luta livre” norte-americana.

1º Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais ocorre em outubro

Uma iniciativa da Prefeitura do Rio que promete valorizar e reconhecer grandes nomes do mundo das lutas da “Cidade Maravilhosa”, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023 vai acontecer no dia 23 de outubro, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca-RJ. Essa será a primeira edição do evento, que tem tudo para se tornar grandioso não apenas para os atletas e professores, mas principalmente para as respectivas modalidades de artes marciais, que engrandecem o esporte e a sociedade carioca.

Popó assina contrato e tem adversário confirmado para o Fight Music Show

O que era especulação se tornou oficial. Após muitas provocações, tanto em rede sociais, quanto presenciais, Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam vão resolver as diferenças dentro do ringue. Na noite da última quinta-feira (14), o tetracampeão mundial de boxe e o ex-BBB publicaram vídeos em suas redes sociais assinando contratos e confirmando o duelo para o Fight Music Show 4, evento ainda sem data confirmada