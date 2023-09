MMA Sport Club: Antônio Ferreira "Escorpião Rei" é destaque no mma paraense

Antônio Ferreira de Andrade "Escorpião Rei " natural da cidade de Eldorado dos Carajás é um dos destaques do atual cenário do mma paraense, campeão de 07 cinturões de envetos de mma possue o cartel profissional de 14 vitórias e 07 derrrotas, sua ultima luta foi a defesa do cinturão do evento L.A Combate que realizou a sua quarta edição no ultimo dia 05 de agosto no qual venceu Nelsow Cowboy na decisão unânime dos juizes. O atleta segue no ritmo forte de treinamentos e pronto para a oportunidade de fazer a sua estréia no mma internacional.

Antônio Arroyo confirmado no Karate Combat 41

O Karate Combat desembarca pela primeira vez na República Dominicana para realizar a edição 41, em La Romana, dia 16 de setembro. Entre os destaques, a estreia do ex-UFC Sam Alvey e a disputa do cinturão dos galos e a participação do atleta paraense e UFC Antonio Arroyo tentará engatar a segunda vitória consecutiva na organização, desta vez contra Elvin Aghayev, do Azerbaijão.

Confira o que aconteceu na terceira edição do Redenção Fight

A terceira edição do Redenção Fight aconteceu no ultimo sabado (26) no ginásio municipal de esportes da cidade de Redenção(Pa) com apresentações de Capoeira e Karate e com grandes combates de boxe, Jiu Jitsu e MMA na luta principal do evento Rubenilton Pereira “Rubinho” representante da cidade de Redenção(PA) venceu Divino Gontijo “Furacão” representante da cidade de Brasilia(DF) por finalização no 01 round . A organização do evento foi do estúdio Jenilto Matos.

Redenção Fight 3 - MMA

01-Lucas Casão venceu Jhonatan Dillashaw por nocaute técnico 04:10 do 01 round

02-Adailson Hellboy venceu Jefferson Caramelo por nocaute técnico no 02:50 do 02 round

03-Kauan Lucas Ricardo Maciel “Maracaipe” venceu Kauan Lucas por finalização 02:30 do 01 round

04-Rubenilton Pereira venceu Divino Gonjito por finalização 01:40 do 01 round

PFL anuncia parceria milionária e amplia potência no mundo do MMA

Na tentativa de se consolidar como potência do MMA mundial, a PFL confirmou parceria de peso para os próximos anos. Nas redes sociais, a organização oficializou acordo com a ‘SRJ Sports Investments’, fundo de investimento da Arábia Saudita que adquiriu porção minoritária da promotora de eventos de artes marciais mistas. De acordo com o ‘Sportico’, o plano de ação envolve investimento de US$100 milhões (cerca de R$490 milhões).

Jones insinua possível aposentadoria após duelo com Stipe Miocic

Jon Jones falou sobre o futuro da sua carreira no MMA. Em entrevista ao ‘Overdogs Podcast’, a lenda do esporte elogiou os prospectos que estão surgindo na categoria mas reconheceu que chegou em um patamar da carreira que ele não pode medir forças contra ‘qualquer oponente’ que o desafie, insinuando uma possível aposentadoria. “Eles são incríveis, não me entendam mal. Estão atropelando as pessoas no primeiro round. Mas, à medida que envelheço, tenho que olhar para isso como um negócio e não apenas falar por orgulho, mas tratar isso como meu legado e como um negócio. Se os fãs hardcore souberem quem são esses caras, ótimo. Mas, no final do dia, tenho que lutar contra pessoas com as quais o grande público vai se empolgar. Porque quando você está na minha posição, sempre vai ter esse novo desafio que é mais novo do que você e que todo mundo quer ver você fazer isso mais uma vez”, disse Jon Jones.

Dana White veta retorno de lendas aposentadas em evento histórico do UFC

À frente do Ultimate há mais de 20 anos, Dana White descartou o retorno de lendas da organização no histórico UFC 300, que deve acontecer em meados de 2024. Em entrevista ao ‘Sports Illustrated’, o mandatário da companhia admitiu não contar com a volta de Brock Lesnar e Ronda Rousey, ex-campeões aposentados e fenômenos de popularidade no MMA.“Acho que Brock está satisfeito. Acredito que ele nunca voltará”, disse White.