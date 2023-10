Paraense Naiane Rios vai ser a capitã da Seleção Brasileira de vôlei nos Jogos Pan-Americanos

A paraense Naiane Rios é a nova capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino. O anúncio da escolha do técnico Paulo Coco foi feito por meio das redes sociais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), na última terça-feira (10). A levantadora agora vai guiar a equipe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

O Pan será realizado entre os dias 21 e 26 de outubro, e o Brasil tem como adversários Cuba, Porto Rico e Argentina na primeira fase da competição. Sob comando de Paulo Coco, que assume a equipe no lugar de José Roberto Guimarães, a expectativa é a conquista de um novo ouro que não vem desde 2011.

Coco também é treinador de Naiane no Praia Clube, onde a paraense atua desde julho. Ela voltou a ser convocada para a Seleção este ano e, no Pré-olímpico do Japão, ajudou o Brasil a garantir a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.



Em entrevista a O Liberal neste mês, a levantadora paraense chegou a falar sobre a participação na conquista da Seleção: “Fazer parte do time que tava disputando o pré-olímpico foi muito especial, foi com certeza um momento muito inesquecível na minha carreira, que agrega muito para mim, e eu não tava esperando fazer parte desse grupo, mas aconteceu essa oportunidade e eu fiquei muito feliz”.