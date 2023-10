Jovem paraense convocado pela Seleção Brasileira pede ajuda para chegar ao Pan-Americano de Karatê

O sonho de muitos atletas é a convocação para atuar junto a Seleção Brasileira, e este dia chegou para o jovem João Paulo Pimentel, de 16 anos, convocado para representar o país no Campeonato Pan-Americano de Karatê, que será realizado em novembro, em São José dos Pinhais (PR).

No entanto, o jovem paraense ainda enfrenta dificuldades para alcançar a realização, a principal é a falta de recursos financeiros para a viagem, hospedagem e alimentação. De acordo com Lilian, mãe de João Paulo, a Confederação Brasileira de Karatê (CBK), responsável pela Seleção, custeou apenas a inscrição do campeonato, as outras despesas ficaram a cargo da família do atleta.

“É importante destacar que todas as despesas relacionadas à participação do João na Seleção e em competições internacionais são custeadas por nós. Para cobrir estes custos, estamos realizando uma campanha de arrecadação de fundos online, visando angariar cerca de R$7 mil. Esse dinheiro será utilizado para custear despesas como passagens aéreas, estadia, alimentação, uniformes e equipamentos de proteção exigidos para a competição”, explicou a mãe do atleta.

A vaquinha online, criada pela família de João Paulo, ainda não alcançou nem metade do pretendido, e por isso a família também busca outros meios de conseguir cobrir os custos. “Além da campanha de arrecadação online, estamos buscando patrocínios de empresas, embora essa esteja se mostrando uma tarefa desafiadora”, afirmou.

JP, como é mais conhecido, é apaixonado por Karatê e iniciou no esporte aos nove anos, com incentivo dos pais, que viram que a arte marcial levaria benefícios além dos físicos ao filho. “No início, ele não se destacava muito, mas gradualmente, ele começou a se apaixonar pelo Karatê. Essa paixão pelo esporte foi, na maioria, resultado da minha insistência como mãe, por perceber todos os benefícios que a arte marcial traz, como disciplina, foco, respeito”, explicou a mãe.

A oportunidade de representar o Brasil veio depois de JP se destacar no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado na Bahia em setembro. Na competição, o paraense conquistou o terceiro lugar no Kumitê.

“Receber a notícia da convocação para a Seleção foi uma surpresa muito grande, pois acompanhamos todas as convocações dos outros atletas, mas foi recebida com imensa alegria para João. A notícia veio por um ofício da Confederação, e foi um reconhecimento do seu esforço e talento”, celebrou a mãe.

Agora, o jovem paraense treina durante cinco horas intensas, diariamente, especialmente em preparação para o Pan. “Com essa dedicação aos treinos e ao esporte, temos uma expectativa positiva de que ele irá conquistar medalhas no Campeonato. Estamos todos determinados e comprometidos com essa jornada”, finalizou Lilian.

Quem tiver interesse em ajudar JP a conseguir cobrir as despesas na viagem pode doar diretamente na vaquinha, ou entrar em contato com Lilian, mãe de JP, através do telefone (91) 98857-8805.