Atleta paraense conquista duas modalidades no Campeonato Brasileiro de Karatê

O karateca paraense João Lima acaba de obter uma importante vitória ao conquistar o primeiro lugar em duas modalidades durante o XXIII Campeonato Brasileiro de Karatê JKA, realizado entre os dias 17 e 19 de maio de 2023, no Rio de Janeiro.

Com essa conquista, João Lima garantiu sua classificação para o Pan-Americano, que acontecerá em agosto na cidade de Bogotá, Colômbia. Essa competição reunirá representantes de 16 países das Américas do Sul, do Norte e Central.

VEJA MAIS

Na categoria Kumite individual, considerada um duelo entre os grandes do karatê JKA, João Lima demonstrou seu talento e habilidade ao vencer uma série de lutas. Em sua trajetória rumo ao título, ele enfrentou adversários de peso, como Douglas Albano (RS), Leão Mazur (BA), Peterson Lozinski (SP), Andrew Marques (SP) e Jayme Sandall (RJ), garantindo vitórias emocionantes e estratégicas.

Após sagrar-se campeão brasileiro de kumite individual, João Lima também brilhou na disputa por equipes. Na final, ele enfrentou Matheus Cirillo, o campeão de 2022. João demonstrou garra e habilidade para segurar o empate, contribuindo para a vitória de sua equipe e mantendo o estado do Pará em destaque na competição.

Com essas importantes vitórias, João Lima se prepara agora para representar o Brasil no Pan-Americano de Karatê JKA, que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, em Bogotá. Será uma oportunidade para mostrar seu talento e competir com atletas de alto nível de toda a América.