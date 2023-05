Jovem paraense vence Campeonato Brasileiro de Karatê e se classifica para Panamericano

No último final de semana, o paraense João Eudes Neto conquistou o topo do pódio no XXIII Campeonato Brasileiro de Karate-Do shotokan JKA 2023, na categoria 14 anos. Com a vitória, o atleta se classificou para o Panamericano de Karate JKA, que acontece em agosto, na Colômbia, e vai representar o Pará junto com a Seleção Brasileira de Karatê.

Na chave, o paraense lutou contra três atletas, escolhidos por sorteio, e conquistou a vitória em todas. O resultado, segundo o atleta de 14 anos, foi fruto de uma preparação intensa para o campeonato, com treinos de segunda à sábado.

“Treinava a parte técnica com dois treinos ao dia, manhã e tarde, além da preparação física que era feita três vezes na semana. O mais difícil era acordar às 4h45 da manhã para ir treinar, depois ir para a escola, sem perder o rendimento em ambos”, disse o atleta.



Ainda segundo João, representar o Pará e o Brasil no Panamericano, é o maior prêmio por todo o esforço feito para competir. “Estou realizado, com sentimento de dever cumprido, pois todo meu esforço foi recompensado com a vaga na seleção brasileira, e é uma honra levar a bandeira do meu estado”, declarou.

O Panamericano de Karate JKA vai ser realizado em Bogotá, nos dias 16 e 17 de agosto. Além do Brasil, outros 15 países da América do Sul, América do Norte e América Central, terão representantes na competição.