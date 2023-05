Praticantes de kendo buscam divulgar arte marcial pouco conhecida em programação especial

Jiu-jitsu, muay thai, judô, karatê, essas são algumas das artes marciais mais conhecidas no Brasil. No entanto, muito pouco se ouve falar sobre o kendo, e é buscando divulgar a modalidade que os alunos da Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira, vão fazer demonstrações da arte marcial durante o 22º Bunkasai, Festival da Cultura Japonesa, que acontece neste domingo (21), a partir das 10h.

Segundo o diretor técnico de kendo da Associação de Kendo do Pará (AKP), Jayme Rafael, a demonstração para o público ajuda a chamar a atenção de quem não conhece a prática e atrai mais alunos, já que a dificuldade de popularizar a arte marcial é por conta dos equipamentos utilizados serem importados e de difícil acesso.

“Por se tratar de uma prática específica, com o uso da armadura, chamada bogu, e equipamentos provenientes de importações do Japão, a popularização do kendo torna-se lenta, pois não existe fabricação nacional dos equipamentos, como no caso dos kimonos. Portanto, demonstrações públicas, contribuem para a disseminação da prática e desperta no espectador curiosidades quanto às aplicações dos golpes e como é desenvolvido o seu treinamento. Festivais como o Bunkasai, são positivos para a popularização de atividades japonesas e em especial, o kendo”, explicou.

VEJA MAIS

A palavra kendo, em japonês, significa “caminho da espada”, e esse é o principal instrumento na prática da arte marcial. O praticante, chamado de kenshi ou kendoka, utiliza uma espada, feita de madeira maciça, conhecida como bokuto, ou feita de bambu, a shinai, e a armadura, o bogu, para aplicação dos golpes.

“O conceito principal do kendo é disciplinar o caráter através da aplicação dos princípios da katana (espada), tem como propósitos moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso através do treino correto, bem como estimular a cortesia de seu praticante em sociedade. Os principais golpes são: Men (altura da cabeça), Kote (antebraço) e o Do (direção do abdômen)", explica o diretor técnico.

E como todo esporte, o kendo também leva benefícios à saúde de quem pratica. Segundo Jayme Rafael, os benefícios físicos e mentais para os atletas são imensos e só melhoram a qualidade de vida dos kendokas.

“O kendo em sua premissa básica é a prática exaustiva de seus exercícios e golpes. Busca através do treinamento o equilíbrio físico e mental do praticante. O treinamento correto propicia, melhorias cardiorrespiratórias, fortalecimento muscular, melhora da postura corporal, percepção espacial, raciocínio e memória, além do bem estar pela prática esportiva”, disse.

Diferente de outras artes marciais, no kendo não existe uma progressão definida visualmente por faixas, mas o uniforme pode ter duas cores: o azul-marinho, para aqueles que são adultos ou possuem alguma graduação, ou branco, para crianças e iniciantes. A progressão principal é definida por títulos, são eles: Kyu, para iniciantes, e Dan, do 1º ao 8º, que vão mudando conforme os anos de prática.

kendo Everaldo Nascimento/O Liberal Everaldo Nascimento/O Liberal Everaldo Nascimento/O Liberal

Quem tiver interesse em praticar o kendo, basta ter a partir de 7 anos e disposição física para começar. O início deve ocorrer com visitas semanais aos treinos, que acontecem às terças e quintas-feiras. Quem desejar continuar, vai pagar uma taxa mensal de R$ 50.

“Os treinamentos iniciais são gratuitos para que o visitante possa conhecer o kendo e assim decida continuar ou não com os treinamentos. Caso deseje continuar, deverá, após este período de teste, efetuar a matrícula. O material pertinente ao treino é emprestado sem custo para o iniciante”, finalizou.

No 22º Bunkasai, além da demonstração do kendo e outras artes marciais, haverá também programação cultural com karaokê, origami e teatro, além da venda de comida japonesa, artigos, artesanatos, plantas ornamentais e produtos diversos. A entrada é gratuita.

Serviço

22º Bunkasai, Festival da Cultura Japonesa

Local: Associação Pan Amazônica Nipo Brasileira, Tv. 14 de abril, 1128.

Data: domingo, 21 de maio

Hora: 10h às 14h