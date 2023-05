Belém sedia seletiva para maior campeonato de breaking do mundo; inscrições estão abertas

Como preparação para as Olimpíadas de Paris, em 2024, os atletas de breaking já tem uma grande oportunidade para entrar no clima. Vem aí o Red Bull BC One, maior campeonato de breaking do mundo, que vai ocorrer entre junho e julho, com a Final Nacional marcada para acontecer no Memorial da América Latina, em São Paulo. As seletivas acontecem em Belém, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e as inscrições estão abertas desde a última quarta-feira (14).

A competição ocorre no formato mata-mata, e apenas quatro atletas de cada seletiva, dois da categoria feminina e dois da categoria masculina, se classificarão para a Final Nacional. Durante o evento, o júri, formado por grandes nomes do breaking, irá avaliar técnica, criatividade e simpatia. O atleta que deseja se inscrever, basta acessar o site da RedBull.

VEJA MAIS

Quem vencer a Final Nacional, nas categorias feminina e masculina, vai representar o Brasil na Last Chance Cypher, competição que reúne os vencedores das competições nacionais de breaking pelo mundo. Os classificados vão lutar pelo pódio na Final Mundial, marcada para 21 de outubro.

Em Belém, a seletiva está marcada, no site, para ocorrer na Praça Amazonas, em frente ao Espaço São José Liberto, no bairro da Cidade Velha.