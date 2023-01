Existe breaking em Barcarena: B-boy disputa competições nacionais e cria projeto para ensinar jovens

Música. Corpo. Movimento. Equilíbrio. Desafio. Esses são os ingredientes que compõem o breaking, estilo de dança de rua que nasceu na periferia dos Estados Unidos na década de 1970, virou esporte e fez tanto sucesso que passou a fazer parte das Olimpíadas. Foram esses ingredientes também que fizeram o barcarenense Lorran Castro se tornar um b.boy (termo usado para chamar quem pratica o esporte). Na época, em 2010, o jovem lembra ter visto um programa de TV onde dois rapazes dançavam em sincronia enquanto uma batida hip hop agitava o público. “Era em algum lugar dos EUA, acho que Bronx, não lembro bem, mas aquilo marcou minha vida”, conta.

Breaking e floresta, elementos da vida de Lorran (Arquivo Pessoal)

O tempo passou, Lorran cresceu e hoje está com 27 anos, centenas de competições disputadas em todo Brasil e se tornou uma fonte de inspiração para adolescentes de Barcarena que são como ele era em 2010, quando assistiu ao tal programa de TV. No último final de semana, o b.boy representou Barcarena pela no ‘2º Festival Breaking do Verão’, disputado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com a presença dos principais nomes do cenário mundial. Lorran não se classificou para as fases finais, mas, “sem bronca”, pois sabia que estava competindo com pessoas que estão um passo à frente em estrutura profissional.

Lorran participou da fase classificatória do festival disputado no Rio de Janeiro (Arquivo Pessoal)

“Foi muito bom, eu contei com um apoio inédito nessa competição e agradeço a todo mundo que apoiou. A real é que a gente aqui está em desvantagem em relação aos gringos. Primeiro, por ser brasileiro e sempre ter aquela barreira do patrocínio. Os melhores possuem uma estrutura que conta com uma série de coisas, desde fisioterapeuta a nutricionista, eles realmente fazem do breaking seu trabalho. Nós não, temos nossos corres para ganhar nosso pão e fazemos o breaking por amor mesmo”, conta Lorran.

'Breaking beach'

B-boy ensina breaking a jovens em um galpão no projeto Breaking Beach (Arquivo Pessoal)

O breaking ganhou evidência, principalmente nos últimos cinco anos, quando grandes empresas passaram a patrocinar e organizar competições em todo mundo, o que fez vários novos talentos surgirem. No entanto, com a raiz na cultura de rua, a dança sempre teve adeptos, também em Barcarena. Quando Lorran viu a dança na TV pela primeira vez EM 2010, lembra que começou a procurar mais pessoas que dançavam breaking em Barcarena. E, para sua surpresa na época, elas existiam, e não eram poucas.

“O breaking está em destaque, mas nas periferias sempre foi cultura. Quando, por exemplo, eu vi a dança pela TV, fui procurar e descobri que aqui havia muitos B-boys, que se reuniam em locais públicos. Foi essa galera que me abraçou, ensinou, isso é muito importante para um adolescente. Muitas vezes o breaking, como faz parte da chamada cultura de rua, é rechaçado por pais, mas existe muita técnica envolvida, muitas coisas a aprender sobre o corpo e a dança”, conta o B-boy.

Ao desenvolver seu breaking, Lorran se tornou uma das fontes da dança em Barcarena. Se tornou como as pessoas que procurou no passado, um professor. Foi pensando em ensinar que criou, junto com B-boy Leonan, o projeto Breaking Beach, onde reúne crianças e adolescentes de segunda a sexta-feira, em um galpão na rua João Gaia, número 03, entre travessa Jaime Dias e 12 de outubro, das 19h as 21h. Quem estiver interessado pode procurar o B-boy pelo Instagram @bboy_lorran.

“Até hoje algumas pessoas nem sabem que existe breaking em Barcarena. Acontece as vezes de eu estar dançando na praia ou em algum lugar e chegar uma criança dizendo que queria aprender e perguntando onde tem treino na cidade. Elas têm acesso a esses eventos que são televisionados, à internet, então se interessam muito. Foi por isso que eu e Leonan criamos o breaking beach, para fazer o que já fizeram por nós”, diz Lorran, falando também da dificuldade em fazer com que algumas pessoas percebam os inúmeros benefícios do esporte.

“Em cidades mais distantes dos centros urbanos, como Barcarena, por incrível que pareça, o breaking ainda é marginalizado. Muitos filhos pedem aos pais para treinar e recebem uma negativa. Nossa ideia com o projeto é quebrar isso, mostrar o poder da dança, o quanto tem de técnica e arte envolvidas. Aprendi com pessoas que dedicavam seu tempo ao breaking, mesmo tendo vidas corridas, trabalho, contas a pagar. Mesmo assim elas se dedicavam a me ensinar de graça. Eu quero deixar esse legado também. Meu foco principal não é apenas as competições, a minha mentalidade agora é tentar tornar Barcarena um uma potência do breaking, com novos talentos surgindo”, diz.