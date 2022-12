Breaking: Pará terá programa para formar campeões olímpicos; saiba os detalhes

Uma lei que institui um programa de formação de campeões olímpicos no breaking foi sancionada pelo governo do Pará. A medida visa as Olimpíadas de 2024, em Paris, na França, no qual a modalidade fará a estreia.

A iminente política pública, algo inédito no Brasil, proporciona condições necessárias para a descoberta de talentos e a preparação de atletas de alta performance. Além de incentivos financeiros por meio bolsas de incentivo, a iniciativa oferecerá infraestrutura necessária para a formação de potenciais campeões em competições nacionais e estrangeiras.

VEJA MAIS

O planejamento busca integrar e valorizar grupos oficiais de b-boys e b-girls, como são chamados os dançarinos de ambos os sexos, com apoio logístico, acompanhamento técnico e de equipe multidisciplinar, entre outros benefícios.

Reação

O paraense Leony Pinheiro, multicampeão do breaking e integrante do time brasileiro falou sobre a publicação da lei: “Que mensagem incrível! Obrigado por acreditar no breaking!”, afirmou.

Já o presidente da Federação Paraense de Breaking (FPAB), Ivan Pires, escreveu sobre a conquista: “Com certeza irá ajuda e fortalecer muito o breaking em nosso Estado, que já é referência no Brasil e no mundo. A FPAB vai trabalhar em conjunto com todos para tornar muitos sonhos em realidade. Breaking de todos para todos”, concluiu.