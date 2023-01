Atleta paraense confirma participação no 2º Festival Breaking do Verão, no Rio de Janeiro; veja

A atleta Livia Gadelha, de 18 anos, conseguiu passaporte para participar de um dos maiores eventos de breaking do mundo, o 2º Festival Breaking do Verão, que será disputado no Rio de Janeiro, no final do mês, junto a grandes nomes do cenário mundial do estilo de dança esportiva, que fará estreia como modalidade olímpica em Paris 2024.

A paraense vai disputar as eliminatórias na luta por uma vaga na fase final do evento, que será realizado entre os dias 19 e 21 de janeiro, no Parque Olímpico do Rio, com transmissão ao vivo pelo Sportv, no dia 21, e pela TV Globo, em 22 de janeiro.

“Muito Bom estar ao lado de grandes nomes do cenário levando o nome de Belém e Ananindeua Aproveitar a oportunidade de difundir a cultura do breaking paraense como esporte", disse a atleta.

SAIBA MAIS



Metas

A criação da Federação Independente de Atletas de Breaking do Pará (Fidabreaking Pará), que tem o contato direto com a CNDD (Conselho Nacional de Dança Desportiva) ligada ao COI e COB ajudará na articulação dos atletas independentes que sonham com ranqueamentos oficias e a construção de um centro de treinamentos para desenvolver técnicas no novo esporte, utilizando espaços na Região Metropolitana de Belém.

Recentemente foi aprovado um projeto de lei para os novos campeões do breaking no Pará e a entidade aguarda o apoio do governo do estado e prefeitura de Belém e Ananindeua para organizar eventos no estado, com direito a ranqueamento oficial pela CNDD.

Rio de Janeiro Breaking de Verão

A competição contará com b-boys e b-girls do mundo todo que devem passar por uma peneira a fim de selecionar os 16 melhores do mundo. Neste evento participam nomes como o paraense Leony Pinheiro, atual campeão do Breaking do Verão. A atleta Livia Gadelha foi medalha de prata em 2022 nas olimpíadas escolares da França Gymnasiade, na normandia, e entrou para história como a 1ª medalha de breaking para o Brasil e do Estado do Pará, dando a continuidade à história do estilo de Belém Breaking.

A dança, que agora é modalidade olímpica, se popularizou nos anos 70, no Bronx, em Nova York, e faz parte da cultura hip hop. O festival terá batalhas, apresentações musicais, oficinas e palestras.