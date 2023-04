Dia da dança será celebrado com conhecimento e troca do breaking

O breaking, comumente executado nas praças e calçadas públicas, vem ganhando novos espaços e novos públicos. E neste sábado (29), bboys e bgirls vão participar de uma troca com uma estrutura diferenciada dos espaços de rua durante a oficina Master Class de Breaking, promovida pela Casa das Artes. A programação vai ocorrer no dia da dança e tem como público-alvo os iniciados em breaking. As inscrições terminam nesta sexta (28) e podem ser feitas pelo link.

Para os bboys Leony e Dhuk, o breaking vem mudando de patamar, pois nos últimos anos vem marcando uma presença maior nas mídias e como movimento. Para Leony, tetracampeão e integrante da seleção brasileira de Breaking, talvez essa mudança de olhar se deva pela modalidade de dança ter virado um esporte.

"O breaking surge na década de 70 e faz parte de uma das modalidades da cultura de rua. A importância desses novos espaços, além da rua, é muito importante, pois mostra o quanto ele pode ser maleável e não apenas ser ocupado na periferia. Ele pode e deve ser ocupado em espaços com boas estruturas", detalha Leony.

Esse intercâmbio de troca mostra que a modalidade está sendo vista. "Antes a gente via o breaking apenas nas praças, nas calçadas, no sol, na chuva. Agora não, podemos realizar as atividades em uma sala com ar condicionado, espelho e toda uma estrutura. Isso é muito bom", acrescenta Leony.

Antes, os adeptos ao esporte se viam limitados aos espaços públicos, mas com essa mudança a nova geração do esporte já vive um novo momento da modalidade.

Referência no Pará

O Pará é uma referência no Breaking. Os melhores estão aqui no estado e essa realidade não é de hoje, afirma Duch. E por incrível que pareça, esse crescimento e potência se deve à falta de informação.

A informação e material sobre os movimentos da modalidade era de difícil acesso para as regiões fora do eixo sul-sudeste. Qualquer tipo de material para chegar ao Pará tinha uma grande dificuldade e quando chegava era muito bem aproveitado pelos adeptos.

"Essa falta de informação fazia com que as pessoas tivessem mais vontade em aprender. Pois, antes, a gente não tinha acesso aos conteúdos de informação e o pouco que a gente conseguia era muito bem aproveitado. As pessoas sugavam ao máximo. Impressionante como essa falta de acesso gerava muito esforço. Temos uma geração muito vitoriosa no Pará", destaca Dhuk. Os bboys acrescentam que a escassez de informação ascendeu o movimento no estado.

O bboy Niel diz que o breaking interferiu em todos os aspectos de sua vida, pois quando ele conheceu o esporte foi um momento em que todos os seus amigos estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Ele destaca que hoje em dia todos os amigos dessa época estão mortos. Ele é o único vivo. “O breaking chamou minha atenção e salvou minha vida. Na verdade, é uma forma de Deus cuidar de mim. Sempre foi muito extraordinário isso”, destaca Niel.

Master Class

O workshop se dividirá em três módulos, com o primeiro somente para o público feminino, com a Bgirl Mini Japa, que conta com um processo de técnicas específicas para o público feminino. No segundo, um estudo voltado para "power moves" e movimentos de explosão. Para fechar a oficina, o último módulo terá técnicas para usar espaço, planos e direções dentro do breaking, além de exercícios para estimular a criatividade.

O coordenador de Artes Cênicas da Fundação Cultural do Pará, Danilo Bracchi, ressalta que “a Casa das Artes está sempre pensando em ações para artistas que já têm trajetória, que já são consolidados, mostrando e dividindo suas experiências com outros artistas". "Nossa expectativa é que irão aparecer muitos bboys e bgirls que já estão em um nível mais avançado, pois sabemos que aqui no Estado temos bons competidores”, acrescentou.

Os requisitos para se inscrever são: idade mínima de 12 anos, ter conhecimento de Breaking e feito a pré-inscrição.

Serviço: Masterclass de Breaking. Inscrições: até 28 de abril, pelo link

Realização no dia 29 (sábado), das 09 às 12 h, na Casa das Artes - Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, bairro Nazaré.