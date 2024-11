Em Belém, Brasil vence Uruguai e se classifica para a Americup

Jogando pela 1ª vez na história em Belém, no Mangueirinho, a Seleção Brasileira de Basquete venceu o Uruguai por 71x65 e garantiu vaga na AmeriCup 2025 (Copa América). A partida, válida pela terceira rodada das eliminatórias, teve como cestinha o ala/pivô Bruno Caboclo com 21 pontos. Em uma noite inspirada, o atleta também atingiu um duplo-duplo. O Brasil volta a quadra no domingo (24/11), às 20h, novamente no Mangueirinho, desta vez contra o Panamá.

Confira as imagens da partida:

PRIMEIRO QUARTO

Comandado pelo técnico croata, Aleksandar Petrovic, o Brasil começou o 1º quarto com o quinteto formado por: Elinho, Georginho, Crescenzi, Mãozinha e Bruno Cabloco. Jogando em casa, a seleção brasileira iniciou muito bem, chegando abrir seis pontos de vantagem nos primeiros minutos. Na metade do primeiro quarto, o Uruguai equilibrou o jogo com bolas de três e posteriormente virou a partida. Brasil 15x19 Uruguai.

SEGUNDO QUARTO

Na frente do placar, a seleção uruguaia procurou aumentar a vantagem antes do intervalo da partida, que chegou a ser de nove pontos. O Brasil, por sua vez, voltou a ter um bom ritmo de jogo, principalmente em jogadas produzidas por Mãozinha e Bruno Caboclo, o que permitiu tomar a liderança do placar e ir em vantagem para o intervalo. Brasil 33x27 Uruguai.

TERCEIRO QUARTO

Na volta do intervalo, o terceiro quarto seguiu a mesma toada dos outros, com uma partida intensa e movimentada, com a seleção brasileira na liderança. Brasil 52x50 Uruguai.

ÚLTIMO QUARTO

Com a partida equilibrada e como era esperado, com o objetivo de confirmar a vaga para a Copa América já neste primeiro jogo, o Brasil foi para cima dos uruguaios e chegou abrir uma vantagem confortável de dez pontos. Os uruguaios, que buscavam encostar, bateram o limite de faltas. A partir daí, foi só administrar o placar. Brasil 71x65 Uruguai.