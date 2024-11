Na despedida de Belém, Brasil dá show e atropela Panamá

Já garantido na AmeriCup 2025 (Copa América), que acontecerá na Nicarágua, o Brasil entrou na quadra do Mangueirinho, em Belém, para enfrentar o Panamá com o objetivo de manter a liderança do grupo e conseguiu. Diante de um bom público, a Seleção Brasileira venceu os panamenhos por 93x67, com uma ótima atuação do ala Mãozinha, o cestinha brasileiro na partida com 18 pontos e que também atingiu um duplo-duplo.

A partida marcou também a estreia do ala Mathias Alessanco, de apenas 16 anos, como o jogador mais jovem da história a atuar pelo time principal do Brasil. O atleta, que começou entre os titulares, é considerado um promessa do basquete brasileiro e atualmente joga no Real Betis-ESP.

PRIMEIRO QUARTO

O começo do 1º quarto até foi equilibrado, com as equipes disputando a liderança do placar ponto a ponto, mas por pouco tempo. Não durou muito, o Brasil mostrou a sua superioridade técnica e foi construindo uma vantagem considerável, que chegou a ser por mais de 10 pontos. Brasil 26x16 Panamá.

SEGUNDO QUARTO

O que já era confortável para o Brasil, ficou ainda melhor. Durante o segundo quarto, liderado por Georginho de Paula, Mãozinha e Bruno Caboclo, o trio olímpico, a seleção brasileira não tomou conhecimento da equipe adversária e atropelou os panamenhos antes do intervalo. Brasil 49x28 Panamá.

TERCEIRO QUARTO

Na volta do intervalo, o Brasil manteve os seus principais jogadores em quadra por quase todo o terceiro período e como consequência, o ritmo também. O ala Mãozinha chegou a duplo-duplo neste quarto. Brasil 73x47 Panamá.

ÚLTIMO QUARTO

Com a vitória garantida, o técnico croata Aleksandar Petrovic colocou os principais jogadores no banco e a garotada em quadra para ganhar minutagem, que deu conta do recado, ampliando ainda mais a vantagem no placar. O fato triste da partida ficou por conta da lesão do armador Zu Junior. O atleta saiu mancando de quadra e com ajuda de companheiros. Brasil 93x67 Panamá.