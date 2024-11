Classificado à Americup de basquete, Brasil encerra passagem por Belém enfrentando o Panamá

Depois de uma vitória emocionante sobre o Paraguai, na última quinta-feira (21), a seleção brasileira de basquete masculino volta ao ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, para o segundo e último confronto pelas Eliminatórias da Copa América de 2025, desta vez contra o Panamá. A partida válida pela terceira rodada começa às 20 horas.

O encerramento da passagem da seleção por Belém acontece após a vibrante vitória sobre a seleção do Uruguai, pelo placar de 71 a 65, garantindo antecipadamente o seu posto na competição continental. A vaga veio com um grande jogo de Mãozinha e Georginho e Bruno Caboclo, trio que esteve em Paris 2024. Caboclo, aliás, deixou registrado o seu carinho pela torcida paraense, que incentivou a seleção do início ao fim.

"Essa torcida aqui é incrível! Fico muito feliz com o carinho que a cidade tem por nós. Estou ansioso para aproveitar Belém, conhecer os lugares e provar as comidas típicas. Percebo que o paraense é um povo que gosta muito de basquete. Tenho amigos que jogam aqui, e eles sempre dizem o quanto o público é apaixonado. Sou grato por jogar em Belém e quero recompensá-los novamente no domingo", declarou o jogador.

Os ingressos para o jogo no Mangueirinho, neste domingo, estão à venda em www.ingressosa.com. A expectativa é de grande público, também pelo que aconteceu no Pré-Olímpico feminino, em Belém, em fevereiro deste ano. O Brasil tem três vitórias em três jogos nas Eliminatórias, sobre o Paraguai, em fevereiro, no Brasil, e em Assunção; e agora diante do Paraguai em Belém.

Após esta janela, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro do próximo ano. A Eliminatória da reúne 16 equipes e 12 avançam para a Americup ao fim do torneio. As Seleções foram divididas em quatro grupos com quatro equipes em cada e os três melhores de cada chave se classificam.

Brasil x Panamá

Data: 24 de novembro

Horário: 20h

Local: Mangueirinho, Belém do Pará

Ingressos: www.ingressosa.com e bilheterias

Transmissão: ESPN