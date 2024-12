Agência de Wallisson diz que Remo não fez proposta oficial pelo jogador; saiba detalhes

O Remo não chegou a formalizar uma proposta oficial pelo volante Wallisson, do América-MG. Pelo menos é o que afirma a agência responsável pela carreira do atleta. Em contato com o jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, nesta terça-feira (3), a empresa declarou que apenas dois clubes apresentaram ofertas pelo jogador.

Segundo a agência, somente Coritiba-PR e Athletic-MG enviaram propostas oficiais por Wallisson. O Remo, por sua vez, limitou-se a sondagens sobre a situação do atleta no mercado.

O interesse do Leão Azul no jogador foi divulgado na última segunda-feira (2) pela rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Wallisson disputou a temporada de 2024 por dois clubes. Após atuar pelo Moreirense, de Portugal, onde participou de 12 jogos, ele retornou ao Brasil para jogar pelo Athletic-MG. Foram nove partidas pelo clube mineiro antes de ser emprestado ao América-MG, onde competiu na Série B do Campeonato Brasileiro.

O América-MG demonstrou interesse em renovar o empréstimo por mais uma temporada, mas o Athletic-MG, detentor dos direitos econômicos do volante, teria rejeitado a proposta. De acordo com informações da Itatiaia, o Athletic-MG pediu um valor considerado elevado pelo Coelho.

Aos 27 anos, Wallisson possui vasta experiência no futebol brasileiro. Além de suas passagens por América-MG, Athletic-MG e Moreirense, o atleta já defendeu equipes como Cruzeiro, Ponte Preta-SP, Volta Redonda-RJ e Nova Venécia-ES, entre outras.

Na última sexta-feira (29), o Leão Azul deu início aos anúncios de novos reforços para a próxima temporada. O primeiro foi o meia Dodô, ex-Fortaleza. Já no domingo (1º), o clube confirmou a contratação do lateral-direito Marcelinho, que estava na Chapecoense. Novos nomes devem ser anunciados nas próximas semanas.