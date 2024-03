Com 'encarada' estilo UFC, atacante ex-Remo protagoniza cena inusitada com Payet, do Vasco; vídeo

Vasco x Nova Iguaçu empatarem em 1 a 1 na noite de ontem (10), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida ficou marcada pelas defesas do goleiro vascaíno Léo Jardim e também por um lance envolvendo o meia francês do Vasco, Dimitri Payet e o atacante Emerson Carioca, que passou pelo Remo, protagonizaram uma verdadeira “encarada de UFC” no gramado do Maraca.

Os dois jogadores se estranharam em um lance em que Emerson Carioca chegou um pouco mais duro na jogada. Payet não gostou e resolveu tirar satisfação com o jogador brasileiro. Os dois se encaram, trocam xingamentos e chegam a encostar cabeça com cabeça. O vídeo viralizou nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Ex-Remo

Emerson Carioca, de 28 anos, defendeu o Remo na temporada de 2019. O jogador realizou 24 partidas com a camisa do Leão Azul e marcou quatro gols. Neste ano o atacante conquistou o título do Campeonato Paraense. Após deixar o clube azulino, Emerson Carioca rodou por vários clubes do Rio de Janeiro (RJ) e chegou a defender o Sampaio Corrêa-MA, além de ter jogado em Portugal, atuando pelo FC Alverca. Na atual temporada realizou 11 jogos pelo Nova Iguaçu e não marcou gols.

Emerson Carioca, em 2019, atuando pelo Remo (Cristino Martins / OLiberal)

Nova Iguaçu x Vasco voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de volta. O Nova Iguaçu joga pelo empate para conquistar a vaga na grande final do Campeonato Carioca 2024. Já o Vasco só a vitória interessa