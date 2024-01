Palmeiras e Vasco homenageiam Belém pelos seus 408 anos; veja as mensagens dos clubes

O aniversário de 408 de Belém nesta sexta-feira (12), fez com que grandes clubes brasileiros fizessem homenagens a capital paraense. O Palmeiras-SP, clube do atacante paraense Rony, parabenizou Belém, o mesmo ocorrendo com o Vasco da Gama-RJ.

Os dois clubes utilizaram suas contas nas redes sociais e homenagearam Belém por mais um ano.

Nesta sexta os eternos rivais, Remo e Paysandu, também prestaram suas homenagens a Cidade das Mangueiras.