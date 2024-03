Com seis jogadores do Departamento Médico, Remo tenta recuperar atletas visando Parazão e Copa Verde

O Remo venceu o Santa Rosa no último domingo por 3 a 0, no Baenão, e garantiu uma grande vantagem nas quartas de final do Campeonato Paraense. A equipe azulina terá um período de uma semana para ajustar o time e recuperar parte do elenco que está no Departamento Médico.

A equipe azulina conseguiu, em uma sequência de dois jogos, trazer a paz ao Baenão com as vitórias de 3 a 1 diante do Trem-AP, pelas oitavas da Copa Verde, além do triunfo de 3 a 0 contra o Santinha, pelo jogo de ida das quartas do Parazão. Porém, parte do elenco remista se encontra entregue ao Departamento Médico. Ao todo são seis jogadores que estão em tratamento no clube. O último a entrar na lista foi o meia-atacante Felipinho, que deixou o campo no último domingo, após marcar um dos gols do Leão. O atleta passará por exames nesta semana para saber se foi algo grave.

O técnico paraguaio Gustavo Morínigo aguarda um posicionamento do DM azulino para saber se poderá contar com alguns jogadores, já para a partida de volta, contra o Santa Rosa, pelas quartas do Parazão. Atletas importantes e que estavam atuando como titular na equipe seguem de fora e, ao que tudo indicam, podem ser opções para o jogo de ida das quartas da Copa Verde, contra o Amazonas-AM, em Belém, no meio da outra semana. O zagueiro Ícaro, o lateral-esquerdo Nathan e o meia Pavani preocupam,, ao possuírem lesões de grau 1. Já outros atletas sentem dores musculares e podem compor a equipe.

Felipinho sendo atendido pelo médico do Remo após substituição (Cristino Martins / Remo)

No último jogo, o técnico Gustavo Morínigo contou com os retornos do meia Matheus Anjos, que estava com dor muscular e ficou de fora da partida contra o Trem-AP, pela Copa Verde, além do atacante Ytalo, que entrou no segundo tempo após lesão na panturrilha.

Veja a lista de atletas no Departamento Médico do Remo

Zagueiro Ícaro – Lesão grau 1 no reto anterior da coxa direita

Lateral-esquerdo Nathan – Lesão no adutor da coxa esquerda

Meia Pavani – Lesão grau 1 no bíceps femoral esquerdo

Lateral-direito Vidal – dor muscular

Meia-atacante Marco Antônio – dor muscular

Meia-atacante Felipinho que ainda passa por avaliação, após deixar o jogo contra o Santa Rosa de maca