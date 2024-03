Remo pode ter apenas um zagueiro titular contra o Amazonas; entenda

O Remo venceu a terceira partida seguida ao comando do técnico Gustavo Morínigo e se garantiu na semifinal do Parazão. Agora o Leão “vira a chave” e pensa na Copa Verde, no duelo diante do Amazonas-AM, na próxima quarta-feira (20), às 20h, no Baenão. Para essa partida a equipe paraense conta apenas com três zagueiros disponíveis até então, sendo apenas um titular absoluto e o clube não poderá mais inscrever nenhum atleta para a disputa da competição regional.

O Leão terá o primeiro confronto das quartas de finais da Copa Verde em casa, mas existe uma certa preocupação no elenco com o setor defensivo. O clube para este jogo possui apenas três zagueiros, dois deles reservas. Com a saída de Reniê a contusão do defensor Ícaro, o Leão Azul terá apenas Ligger como atleta titular absoluto. As outras duas opções do técnico Gustavo Morínigo é o jovem Jonilson, cira das categorias de base, além de Bruno Bispo, jogador que veio do Manaus-AM e que foi muito contestado pela torcida na partida contra o Bragantino, pelo Parazão.

Zagueiro Ligger vem atuando de forma constante na equipe azulina (Samara Miranda / Remo)

A preocupação é pertinente no Remo, já que o período de inscrições de novos jogadores para a Copa Verde encerrou na última sexta-feira (15). No último jogo do clube contra o Santa Rosa, Morínigo optou pelo atleta Jonilson, de 22 anos, para compor a zaga ao lado de Ligger. Foi a estreia de Jonilson na temporada com a camisa do Remo, após passagem pelo Santa Rosa, clube onde jogou a Segundinha e conquistou o acesso.

Jonilson é considerado um dos destaques oriundo da base azulina (Talita Gouvêa / Arquivo pessoal Instagram @jonilson_senna3)

VEJA MAIS

Existe a possibilidade remota do zagueiro Ícaro retornar ao elenco contra o Amazonas. Ele sofreu uma lesão grau 1 na coxa direita, na partida diante do Trem-AP, pela Copa Verde, no dia 7 deste mês, porém, o assunto é tratado com muita cautela por parte do departamento médico azulino.

Ícaro se recupera de lesão (Thiago Gomes / O Liberal)

O clube azulino está no mercado atrás de jogadores para o restante da temporada e zagueiro é uma das posições em que o Leão procura, para inciair a disputa do Brasileiro da Série C.

Remo x Amazonas se enfrentam na próxima quarta-feira (20), às 20h, no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, no Youtube de O Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.