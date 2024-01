Experiente em clássicos, Reniê fala sobre o Re-Pa de domingo: 'Sei o quanto é importante'

Homem de confiança de Ricardo Catalá, o zagueiro Reniê já foi jogador do técnico do Remo em outros dois clubes. O jogador chegou ao Remo depois de uma passagem no Mirassol com apenas 6 jogos disputados. Nesse começo de temporada, o zagueiro foi titular nos dois primeiros jogos e com a braçadeira de capitão na partida contra o Castanhal.

Reniê já teve uma passagem pelo Paysandu no ano de 2014, porém não teve a oportunidade de jogar o Re-Pa quando esteve no clube bicolor. Será o primeiro clássico do defensor de 34 anos e ele contou sobre a sua experiência em clássicos ao longo da sua carreira.

“Já tive oportunidade de disputar alguns Ba-Vi (Bahia x Vitória) e Go-Vi (Goiás x Vila Nova), que é um clássico muito disputado no centro-oeste, então sei o quanto é importante e um divisor de águas. Espero juntamente com os meus companheiros estarmos na nossa melhor versão e que a gente consiga a vitória no domingo.”

Ele também comentou sobre essa semana especial de clássico e como mexe com o jogador esse tipo de jogo. “Sim, nós temos um jogo muito importante, um clássico. Sem dúvida alguma, estamos nos preparando e nos mobilizando para tudo o que representa o jogo. É um jogo diferente, representa muito para nós, para o clube e para o nosso torcedor. Nós temos nos preparado bastante para que no domingo a gente possa estar bem e representar as cores do Clube do Remo.”

Como todo clássico, os mínimos detalhes de uma partida fazem toda a diferença no placar final. Então o estudo do adversário é muito importante para o jogo e o zagueiro Reniê falou sobre essa preparação. “Estudamos e temos um departamento de análise muito bem preparado para isso, que analisa e passa todas as informações do jogo, para que possamos ir para o jogo preparado. Então a gente estuda, assim como somos estudados. Hoje o futebol é muito estudo, para nós sabermos as melhores situações e para que possamos sair com o resultado positivo.”

O zagueiro também contou como tem sido o trabalho do treinador durante essa semana de clássico e o que ele tem pedido aos jogadores para a partida de domingo contra o maior rival.

“Foco, trabalho e determinação. Sabemos o quanto é importante esse jogo, como é um divisor de águas e o quanto a gente precisa estar no nosso melhor. Como o comandante que ele é, ele tem cobrado bastante e buscado tirar o nosso máximo na semana, para que estejamos atento e ligado, para que no domingo a gente esteja muito bem”, contou Reniê.

Reniê não entrou em detalhes do time que vai entrar em campo no clássico, mas reforçou qual vai ser o perfil da equipe em campo no domingo.

“Nem nós mesmos sabemos, só o professor. O torcedor do Remo pode esperar uma equipe de homens, que trabalha bastante para representar essa camisa e se empenha todos os dias. Quem o professor colocar a campo, sem dúvida alguma vai estar lá para dar o seu melhor e representar essa instituição.”

O zagueiro falou também da relação do time com a torcida neste início de temporada e espera retribuir o carinho com uma vitória no Re-Pa. “Para nós (atletas), e para mim em si, foi muito legal ter o apoio do nosso torcedor no estádio. Nosso torcedor faz e fez festas maravilhosas, a gente espera que no domingo isso possa acontecer. Eles vieram no treino aberto e isso mostra o quanto nosso torcedor é apaixonado por esse clube. A gente espera e trabalha para conseguir os resultados positivos, uma vitória no domingo para presentear e coroar toda essa festa que o nosso torcedor faz cada vez que vamos a campo. É uma festa maravilhosa e trabalhamos para isso.”