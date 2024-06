Quase um mês após ser dispensado pelo Remo, meia-atacante tem contrato rescindido; entenda

Em maio, o Remo anunciou a saída de cinco jogadores do time. As demissões faziam parte do projeto de reformulação da equipe azulina, após resultados negativos na Série C do Brasileirão. Entre os dispensados estava o meia-atacante Sillas, que, diferente dos outros atletas, não teve o contrato rescindindo imediatamente. Conforme o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a rescisão do jogador só foi oficializada na última quarta-feira (5).

A rescisão veio quase um mês após o anúncio da saída. No dia 7 de maio, Sérgio Papellin anunciou a demissão dos jogadores Renato Alves, Ícaro, Nathan, Echaporã e Sillas. Os quatro primeiros resolveram as pendências com o clube azulino, mas, o meia-atacante não.

Com isso, o jogador seguiu com a rotina de treinamento na equipe, mas, em horários diferentes do time principal. Segundo a apuração feita pelo Núcleo de Esportes de OLiberal, Sillas aguardava que o Remo conseguisse outro clube para que ele jogasse o restante da temporada. Sem outra proposta, o meia seguia com o vínculo com o Leão Azul, mesmo sem jogar.

Meia-atacante treinava separado do elenco principal (Reprodução / CBF)

Agora, quase um mês depois, a rescisão do meia-atacante foi publicada no BID da CBF. Sillas tem 29 anos e é natural de Cajueiro, no Alagoas. O jogador é rodado no futebol brasileiro. Antes do Remo, ele atuou em clubes como o Esporte-MG, Campinense-PB, Vitória da Conquista-BA, Santa Cruz-PE, Cabofriense-RJ, Retrô-PE, além de Madureira-RJ, Paraná-PR, São José-RS e Atlético-GO.

Com a camisa do Leão Azul, Sillas entrou em campo em 13 oportunidades e marcou quatro gols. A saída do atleta ocorreu após o Remo enfrentar dificuldades para vencer na Série C. Na mesma época, o então treinador azulino Gustavo Morínigo também deixou o clube.