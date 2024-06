Às vésperas do jogo contra o São Bernardo-SP, Remo faz treino aberto no Baenão

Na reta final para a preparação para a partida contra o São Bernardo-SP no próximo domingo (9) em casa, o Remo vai fazer um treino aberto para os torcedores no sábado (8), às vésperas do jogo. O acesso ao treinamento, que será realizado no estádio Baenão, será exclusivo para os sócios-torcedores adimplentes.

O Leão Azul venceu a última partida contra o Sampaio Corrêa e voltou a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de 2 a 1, a equipe azulina subiu para 13º posição da tabela. Até o momento, na Terceirona, o Remo acumula duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

O resultado positivo deu um ânimo a mais para os torcedores que estavam na bronca com o time por conta da má fase. Sob o comando técnico de Rodrigo Santana, a expectativa é de que o time deslanche na competição. O duelo contra o São Bernardo será outro termômetro para avaliar o clube se autoavaliar.

Assim, o Leão Azul espera que a torcida participe do treino aberto para apoiar e ficar mais próximo dos jogadores. Além disso, a equipe azulina espera que os torcedores também compareçam ao estádio do Baenão no domingo (9), às 19h.