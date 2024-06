Marcelo Rangel confia em novo esquema tático do Remo para vitórias em rodadas em casa

O Clube do Remo se distanciou da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA, na 7ª rodada da competição. Agora, o time disputa as próximas duas rodadas em casa, e com o embalo da vitória, deve tentar conquistar os seis pontos em jogo. Para o goleiro Marcelo Rangel, o êxito em casa deve ser a prioridade do Leão, que quer chegar ao G-8 para conquistar a possibilidade de se classificar para a segunda rodada da competição.

“São dois jogos extremamente importantes para a gente buscar uma coisa melhor dentro da competição, o nosso objetivo principal: a classificação. Vindo de um resultado importantíssimo fora para dar confiança, para dar uma moral para a equipe e pegar dois jogos dentro da sua casa, com o estádio lotado, a vitória é de extrema importância. Sabemos que vamos enfrentar duas grandes equipes, muito bem treinadas, montadas, que devemos respeitar, mas como eu sempre digo, a gente tem que se impor dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai vir para o estádio, vai apoiar. Se a gente quer a classificação, se a gente quer chegar a próxima fase, esses dois jogos em casa é de extrema importância, porque realmente pode ser um divisor de águas para essa possível classificação”, disse o goleiro.

Para Rangel, o sistema tático implementado pelo técnico recém-chegado, Rodrigo Santana, também tem ajudado a criar confiança no elenco, que está pronto para conquistar as vitórias importantes pelo time sob comando do treinador.

“O professor chegou, nos deu muita confiança, passou muita seriedade no seu trabalho, o seu esquema tático. Eu como goleiro, me sinto realmente protegido nessa formação que ele colocou para a gente. Claro que a gente tem que evoluir em cima disso, é uma formação nova, eu particularmente ali atrás me senti realmente protegido com três zagueiros, com aquela linha de cinco. E que a gente possa estar cada vez entendendo mais o que o professor coloca e também é muito bacana a confiança que ele tem passado para todo elenco, isso aí ali dentro de campo faz a diferença”, afirmou.

VEJA MAIS

Na próxima partida, o Leão encara o São Bernardo-SP, time que está sob-comando de Ricardo Catalá, ex-Remo, dispensado pelo clube no início do ano, após uma sequência ruim no início da temporada. Para Rangel, o fato do técnico conhecer de perto o elenco não deve ser um fator contra a equipe azulina.

“O Catalá foi nosso treinador, trouxe a maioria dos atletas que estão aqui, ele conhece cada um de nós, mas passou e a vida é uma constante evolução, a gente aprende com cada treinador, a gente aprende com cada comissão técnica. Assim como ele conhece a gente, nós conhecemos também um pouco do que ele gosta dentro de campo, isso pode ajudar tanto a gente e por ele conhecer a gente pode tirar algum proveito também. Mas acho que o foco que a nossa equipe não tem que se preocupar, a gente tem que focar no Clube do Remo em jogar futebol, dar o nosso melhor, e fazer o que o professor Rodrigo vai pedir para que a gente possa conquistar o resultado contra ele [Catalá]”, contou.

O goleiro aproveitou também para convocar a torcida azulina para comparecer à partida contra os próximos rivais.

“Vejo esses dois jogos agora como um divisor de águas dentro da competição, de extrema necessidade de vitória. Desde já a gente espera também o apoio do nosso torcedor, assim como ele tem vindo para os jogos, tem feito a diferença. Então que o torcedor possa vir, comparecer, fazer a diferença, ter a paciência também que às vezes a gente não vai ganhar o jogo no primeiro minuto, mas nos empurrar em busca dessa grande vitória que todos almejam não só nesse jogo, mas no próximo, claro que a gente pensa jogo a jogo sabemos dá adversário, sabemos da qualidade do adversário respeitando, mas sabemos que a gente pode, sim, em casa buscar esse equilíbrio e continuar apontando a competição”, finalizou.

O Remo encara o São Bernardo-SP no próximo domingo (09/06), no Baenão, às 19h. O jogo terá cobertura completa no portal OLiberal.com, com transmissão de Lance a Lance.