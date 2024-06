Jogador paraense revelado pelo Remo ganha quase R$1 milhão do Corinthians na Justiça; veja detalhes

O volante paraense Warian Santos, cria da base do Remo, ganhou uma causa de R$700 mil na Justiça, contra o Corinthians-SP. O jogador ingressou na justiça contra o Timão em 2022 alegando e não depósitos de FGTS, férias, além de multa rescisória que não foram pagas no prazo estipulado.

Atualmente com 27 anos, “Ameixa”, como é conhecido quando despontou nas categorias de base do Remo, atuou com a camisa do Corinthians de 2015 a 2021, e era considerado uma grande promessa do futebol, porém, no time profissional, Warian Santos quase não teve oportunidades e esteve em campo apenas duas vezes, em dois jogos pela Florida Cup de 2018. De acordo com o colunista do site UOL, Diego Garcia, o Corinthians foi condenado e já repassou parte do valor ao jogador

Warian Santos, o Ameixa, foi bicampeão paraense com o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O Remo vendeu o jogador em 2015, quando estava em competições importantes, porém, fora das quatro linhas o clube paraense vivia um turbilhão de coisas, como mudança de presidente, além de dívidas e bloqueios feitos pela justiça trabalhista e salários atrasados. A venda de Ameixa foi para aliviar a situação do clube, o mesmo ocorrendo com o atacante Rony, que atualmente defende o Palmeiras-SP, que saiu no meio ano.

Warian Santos passou férias em Belém no ano passado (Thiago Gomes / O Liberal)

No parque São Jorge, Warian Santos foi utilizado nas categorias Sub-20, chegou a jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de Brasileiro da categoria e também esteve em campo pelo time Sub-23, nos aspirantes. Com vínculo com o Timão e sem chances no time de cima, Warian Santos foi emprestado a vários clubes, como Atlético-GO, São Caetano-SP e também o CRB-AL. Já com o contrato encerrado com o clube paulista, o volante defendeu as cores do Sampaio Corrêa-MA, Retrô-PE, Maguary-PE, Mixto-MT e Independente de Tucuruí (PA). Seu último clube foi o Taubaté-SP.

Paraense Warian Santos esteve no Corinthians por um longo período e foi revelado pelo Remo (Marco Galvão / Agência Corinthians)

Ameixa despontou no Remo ainda nas categorias de base. O jogador foi emprestado pelo clube azulino ao Grêmio-RS, mas o jogador não se adaptou ao clima do Sul do país e retornou a Belém, onde foi aproveitado no time profissional do Leão Azul. Com a camisa do Remo, Warian Santos fez parte do elenco campeão paraense de 2014 e também 2015.