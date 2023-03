Parazão: Independente fecha a contratação de meia com passagens pelo Remo e no Corinthians

O primeiro campeão do interior, o Independente de Tucuruí segue no mercado contratando jogadores para a sequência do Campeonato Paraense. Após as contratações do atacante Rafael Oliveira, ex-Paysandu e do volante Laílson, ex-Remo, o Galo Elétrico oficializou a chegada do meia Warian Santos, o Ameixa, ex-Corinthians e que foi revelado nas categorias de base do Remo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Warian Santos, de 26 anos, despontou para o futebol em 2014, mas foi em 2015 ganhou o coração dos torcedores do Remo. No mesmo ano jogador ganhou destaque no clube azulino e foi vendido ao Corinthians-SP, onde permaneceu até 2021. Nesse período jogou os campeonatos de base pelo Timão, mas também atuou no profissional de outras equipes, sempre emprestado pelo clube paulista.

Warian Santos, o Ameixa, foi bicampeão paraense com o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O jogador paraense defendeu as cores do Atlético-GO, CRB-AL e São Caetano-SP. Na temporada 2021 o Corinthians decidiu não renovar seu contrato e Warian Santos ficou livre. Rodou pelo Sampaio Corrêa-PE, Retrô-PE, Maguary-PE e nesta temporada estava jogando no Mixto-MT.

VEJA MAIS

Warian Santos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e pode estrear pelo Independente no próximo domingo (12), contra o Paysandu, às 16h, no Estádio Navegantão, e Tucuruí (PA), pela sexta rodada do Campeonato Paraense 2023. O Galo Elétrico está na nona colocação na tabela, próximo da zona de rebaixamento e precisa vencer se afasta e A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.