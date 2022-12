Goleiros ex-Corinthians e ex-Palmeiras acertam com clube do Parazão

O Independente de Tucuruí, primeiro campeão do Parazão do interior (em 2011), se prepara para a disputa do Campeonato Paraense 2023. O principal objetivo do Galo Elétrico é o retorno às competições nacionais e para isso a diretoria está no mercado e fechou com dois goleiros que defenderam “camisas pesadas” do futebol brasileiro, um ex-Corinthians e outro ex-Palmeiras.

O Galo Elétrico terá uma disputa interessante no gol durante o campeonato Paraense. A diretoria do Independente fechou novamente com o goleiro Gauther, que passou três temporadas no Corinthians e atualmente está com 30 anos.

A concorrência no gol fica com o Deola, de 39 anos, que teve passagens por vários clubes, mas que permaneceu por seis temporadas no palmeiras, maior rival do Corinthians. Deola e Gauther vão duelar pela titularidade.

O presidente do Galo, Rosalvo Fernandes, falou sobre a expectativa do clube e como está sendo a montagem do elenco.

“Nossa equipe já está praticamente fechada, temos algumas posições para fecharmos, mas teremos um elenco praticamente de fora do Estado. Nossa folha salarial ultrapassa um pouco a casa dos R$200 mil. Temos dois goleiros bons, que vão nos ajudar a recolocar o Independente em competições nacionais”, disse.

A apresentação da equipe é na próxima terça-feira (20), no Estádio Navegantão, em Tucuruí. Já a pré-temporada será na cidade de Breu Branco (PA). A estreia do Independente no Parazão de 2023 será contra o Remo, dia 21 de janeiro, no Baenão.