Zagueiro ex-Remo acerta contrato de dois anos e meio com time da Bulgária

O zagueiro Tsunami, ex-Remo, anunciou nesta quarta-feira (24) que está deixando o Brasil e vai defender as cores do PFK Levski Sofia, da Bulgária. O jogador assinou contrato com o clube do leste europeu pelos próximos dois anos e meio.

O anúncio foi feito por meio de uma nota na página oficial do clube do Instagram. Na postagem, o PFK Levski Sofia deseja ao jogador "muitos momentos felizes com a camisa azul".

O PFK Levski Sofia é uma das principais equipes do futebol búlgaro. No entanto, não vive boa fase no campeonato nacional. O clube está na 8ª colocação da primeira divisão da Bulgária.

O paraense de 25 anos, revelado na base do Leão, estava no Botafogo-PB, clube pelo qual disputou a Série C deste ano. Pelo time do nordeste brasileiro, Tsunami atuou 25 vezes e marcou dois gols. Um deles, inclusive, foi contra o Paysandu, ainda na primeira fase do torneio.

Pelo Remo, Tsunami atuou entre 2015 e 2017. Durante esse período, o jogador disputou 28 partidas com a camisa do Leão e marcou três gols.